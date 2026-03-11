Atletas caxienses competem no USA Open Karate 2026 

As competições de artes marciais estão à milhão em 2026. De 1º à 5 de abril, quatro atletas caxienses representam o Brasil no USA Open Karate. O torneio acontece em Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos.
Um dos eventos internacionais mais importantes de karatê reúne competidores de diversos países. Atletas de Caxias do Sul disputam a categoria Master, para karatecas com trajetória consolidada no esporte.
Anselmo Cara, Marcelo Durigon Sardi e Flávio Rodrigues representam a Dojokai Caxias do Sul, enquanto o atleta Diego Posebom participa do campeonato pela AKCS UCS Karatê.
Marcelo e Diego disputam a Master acima de 40 anos, Flávio compete na categoria dos atletas com mais de 45 anos e Anselmo luta pela categoria de 55+. Assim, os lutadores demonstram longevidade esportiva e o compromisso contínuo com o karatê, evidenciando a Serra Gaúcha no cenário internacional da modalidade.