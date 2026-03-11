Atletas caxienses competem no USA Open Karate 2026 

Karatecas disputam categoria Master. Arquivo Pessoal / Reprodução

As competições de artes marciais estão à milhão em 2026. De 1º à 5 de abril, quatro atletas caxienses representam o Brasil no USA Open Karate. O torneio acontece em Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos.

Um dos eventos internacionais mais importantes de karatê reúne competidores de diversos países. Atletas de Caxias do Sul disputam a categoria Master, para karatecas com trajetória consolidada no esporte.

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Anselmo Cara, Marcelo Durigon Sardi e Flávio Rodrigues representam a Dojokai Caxias do Sul, enquanto o atleta Diego Posebom participa do campeonato pela AKCS UCS Karatê.