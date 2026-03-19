Atleta de Farroupilha é campeão em competição de Muay Thai na Tailândia

Na última terça-feira (17), mais um serrano subiu ao pódio em uma competição internacional. Luan Bartelli, de Farroupilha, foi campeão mundial profissional de Muay Thai na categoria até 71 kg. O Nai Khanom Tom Championship aconteceu em Ayutthaya, na Tailândia.
Na luta principal do evento, Luan enfrentou um representante das Ilhas Maurício, em um combate de alto nível técnico. O gaúcho conquistou o cinturão e consolidou seu nome no cenário internacional do esporte.
— Lutar na Tailândia já é algo grandioso, mas estar na luta principal, no dia mais importante do Muay Thai, torna tudo ainda mais especial. Esse cinturão não representa só uma vitória, mas toda uma trajetória de disciplina, sacrifício e coragem. Eu vim até o berço do Muay Thai para provar meu valor, e consegui — celebrou.
Além de atleta, o serrano também é treinador na BFT Muay Thai e trabalha para formar novos talentos gaúchos na arte marcial.