Atacante do Juventude é emprestado para clube da Série C

Galego marcou apenas dois gols, pelo time B, em 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A partida contra o Sampaio Corrêa-RJ, na estreia da Copa Sul-Sudeste, foi a última de Galego com a camisa do Juventude. O atacante foi emprestado para o Figueirense, que vai disputar a Série C do Brasileiro.

Artilheiro do Gauchão de 2025 pelo Ypiranga, Galego não conseguiu repetir o desempenho no Alfredo Jaconi. Na quarta-feira, em Saquarema, atuando junto com uma base de atletas sub-20, teve mais uma atuação apagada e sem finalizações ao gol.

Com contrato até 2027, ele não marcou gols nas oportunidades que teve durante o Estadual deste ano. Na temporada passada, foram nove partidas disputadas, sendo sete no time B, dentro da Copa FGF, onde marcou seus únicos dois gols.