"Apresentamos repertório variado", afirma técnico do Juventude após 3 a 0 contra o Águia pela Copa do Brasil

O time de Maurício Barbieri completou seu terceiro jogo na Copa do Brasil. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude não teve grandes dificuldades para superar o Águia de Marabá pela quarta fase da Copa do Brasil. O time construiu a goleada por 3 a 0 ainda no primeiro tempo com gol de Mandaca e outros dois de Pablo Roberto, na etapa final.

Após o jogo, o técnico Maurício Barbieri comentou sobre a vitória no Estádio Alfredo Jaconi. O Papo segue invicto nesta temporada sob o comando do treinador.

— Satisfeito não só com a vitória, mas eu acho com o que a equipe apresentou além da questão da bola parada que é sempre um aspecto que a gente trabalha bastante fico feliz que os jogadores tenham conseguido executar bem a jogada fazer o gol, mas fora isso A gente apresentou um repertório variado, fez gol de bola parada, fez gol de transição, fez gol contra um adversário num bloco mais baixo, criou boas outras oportunidades até para fazer um placar maior, sofreu pouco. Acho que foi uma boa atuação —

A novidade na escalação foi o lateral-esquerdo Wadson. O atleta participou do primeiro gol do Juventude e teve uma boa participação ofensiva durante os 90 minutos.

— O Wadson fez um bom jogo, uma estreia em jogo decisivo, não é fácil, acho que ele se comportou muito bem, foi seguro defensivamente, apoiou o ataque, mostrou algumas das qualidades que ele tem, ajudou bastante a equipe, fico satisfeito com a atuação dele — destacou o treinador.

Destaques

Os jogadores do meio-campo foram os destaques do time do Juventude. Além de Mandaca, Pablo Roberto teve uma grande atuação. Ele marcou dois gols no confronto e foi eleito o Craque do Futebol da Gaúcha, pela Rádio Gaúcha Serra. Sobre a atuação do jogador, Barbieri analisou: