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"Apresentamos repertório variado", afirma técnico do Juventude após 3 a 0 contra o Águia pela Copa do Brasil

Juventude vence de goleada e segue invicto na temporada. Time avança para a quinta fase da Copa do Brasil

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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