Após sete anos no Avaí, atacante projeta o acesso como principal objetivo com o Caxias em 2026

Gaspar, de 23 anos, é uma das principais apostas para o setor ofensivo. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias apresentou oficialmente o atacante Gaspar, de 23 anos, como uma das principais apostas para o setor ofensivo na temporada 2026. Vindo por empréstimo do Avaí, clube onde foi formado e atuou por sete temporadas, o jogador chega ao Estádio Centenário com a missão de trazer velocidade e variação tática ao esquema de Marcelo Cabo. O atleta já teve seu primeiro contato com a torcida ao entrar no segundo tempo do empate em 0 a 0 contra o Operário, pela Copa Sul-Sudeste, onde quase mudou o destino da partida em uma finalização parada pelo goleiro adversário.

— Acredito que tenho me adaptado bem, o grupo me acolheu muito bem. A questão da partida ali, durante o banco, eu já fui observando onde eu poderia ajudar a equipe. E assim que eu entrei, o professor pediu para que eu atacasse bem o espaço. Acabou que uma das primeiras oportunidades, o Calyson conseguiu me dar um bom passe. Acredito que fui bem na finalização e melhor ainda foi o goleiro. Infelizmente não consegui fazer o gol, mas vamos em busca desse gol pelo Caxias — relatou o atacante.

Com sete anos de casa na Ressacada, Gaspar vivenciou todas as nuances do futebol em Santa Catarina, desde os bons momentos até os momentos mais difíceis. O desejo de buscar "novos ares" e maior minutagem foi o combustível para aceitar o desafio grená.

— Fui revelado lá, estreei lá, acompanhei muita evolução do clube em si, Série A, Série B... fui vitorioso, consegui ser campeão lá, porém eu estava num momento onde eu queria buscar novos ares. Assim que veio o contato do Caxias, eu já tinha boas recomendações, já conhecia o clube e quis vir de prontidão — revelou.

Estilo de jogo e acesso

Sobre suas características em campo, Gaspar se define como um "operário" do ataque, capaz de flutuar entre as pontas e a zona central.

— Me sinto mais à vontade jogando pelas beiradas de extremo, mas sou um atleta móvel, então consigo fazer ali por dentro também. Acredito que nas três áreas da frente eu consigo estar atuando — explicou.

O foco total do atacante, no entanto, está voltado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ciente da pressão pelo acesso que escapou no ano passado, Gaspar prega um espírito de decisão para cada rodada.