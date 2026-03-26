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Após sete anos no Avaí, atacante projeta o acesso como principal objetivo com o Caxias em 2026

Atacante Gaspar, de 23 anos, chega ao Grená por empréstimo para reforçar o setor ofensivo em 2026

Tiago Nunes

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