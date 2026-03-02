Após derrota no estadual, Guaporé chega em Caxias do Sul para duelo com o Juventude

Guaporé (uniforme laranja) perdeu para o Porto Velho no domingo (1º). Marcelo Gladson / FRF/Divulgação

Adversário do Juventude na quinta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil, o Guaporé-RO tem chegada prevista em Caxias do Sul para as 17h desta segunda (2). A equipe rondoniense entrou em campo no domingo (1º), pela 13ª rodada do estadual, quando perdeu para o Porto Velho, por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe caiu para a 3ª colocação na tabela, com 20 pontos, três a menos do que o adversário do fim de semana, e cinco a menos do que o líder Ji-Paraná. São seis vitórias, dois empates e duas derrotas em 10 jogos disputados.

No campeonato de Rondônia, as quatro primeiras equipes na tabela avançam para a segunda fase. Como possui 10 pontos de vantagem para o quinto colocado, o Barcelona, que tem 10, restando uma rodada, o Guaporé já está classificado. Na última partida da primeira fase, a equipe recebe o Rondoniense, quarto colocado, na quarta-feira (11).

No fim de semana, o time treinado por Márcio Parreiras atuou com Luis Henrique; Alex Duarte (Leonardo Rosa), Nathan, Marlon e Diego Hoffmann (Daniel Rezende); Rafael Martins (Lucas Pessoa), Caetano e Marquinhos (Brayan); Felipinho (Watthimen), Will e Mano.