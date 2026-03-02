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Após derrota no estadual, Guaporé chega em Caxias do Sul para duelo com o Juventude

Equipe de Rondônia levou 2 a 0 do Porto Velho, no domingo (1º), mas permanece na zona de classificação

Rafael Rinaldi

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