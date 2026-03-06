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Apafut trabalha para disputar jogos da Divisão de Acesso no Estádio Municipal de Caxias do Sul

Clube busca auxílio da Secretaria do Esporte e Lazer para viabilizar melhorias no espaço para nova fase no futebol profissional

Camila Corso

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