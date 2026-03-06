Apafut trabalha para disputar jogos da Divisão de Acesso no Estádio Municipal de Caxias do Sul

Jeferson falou sobre os planejamentos para 2026. Camila Corso / Agência RBS

2026 já começou e a virada de chave para a Apafut também. No segundo semestre, a jovem equipe caxiense disputará, pela primeira vez, a Divisão de Acesso do Gauchão. Mas para tornar o Tricolor da Serra ainda mais profissional, algumas pendências rondam a mente do coordenador geral do clube, Jeferson Borges.

Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, Jeferson trouxe as principais mudanças para o novo ciclo do clube no futebol: aumento do corpo diretivo e o objetivo principal, que é uma casa para a Apafut.

— Nosso plano A é o Estádio Municipal de Caxias do Sul. A gente vem conversando com o poder público, diretamente com a Secretaria de Esporte e Lazer e com o secretário Olmir Cadore, e avançamos alguns passos. Após o dossiê da Federação Gaúcha sobre as melhorias no espaço, elencamos alguns pontos sobre a responsabilidade da Apafut e da secretaria para atingir as demandas — comentou.

Dentre os ajustes fundamentais para sediar os jogos no Estádio Municipal, estão reformas nos vestiários, diminuição nas dimensões do campo, arquibancada móvel para a torcida visitante e espaço destinado à imprensa para a transmissão de jogos. A iluminação, apesar de precisar de mudanças, não é um ponto crucial.

— Temos até o final de março para ter a definição se conseguiremos realizar as manutenções para jogar no Municipal. Não ocorrendo, descartamos e iríamos para o plano B: o Sesi. Ele também precisa do espaço para a imprensa. Além disso, a Federação colocou que a entrada única poderia ser um entrave em jogos maiores, como confrontos serranos e clubes de Pelotas — explicou Jeferson, que completou.