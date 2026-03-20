Antônio Prado promove cicloturismo internacional com comitiva italiana

Rota termina na Praça Garibaldi. Arquivo Pessoal / Divulgação

Neste sábado (21), Antônio Prado será palco de um evento esportivo que mistura cultura, história e ciclismo. A programação conta com um passeio ciclístico pela cidade, com a presença de nove italianos, de Schiavon, o que reforça os laços com a imigração italiana e amplia o turismo do município.

A atividade inicia às 9h30min, no Celeiro De Rossi, após a recepção oficial com o prefeito Roberto Dalle Molle e confraternização com os participantes. O trajeto é de 36 km, que percorre pontos emblemáticos do interior e do centro histórico da cidade.

O percurso passa pelas cascatas da central elétrica em Borgo Forte, segue pela Linha 21 de Abril e encerra na Praça Garibaldi, coração do centro histórico de Antônio Prado. A chegada dos ciclistas é prevista para às 17h, integrando-se à programação do Vino in Piazza, tradicional evento do município, que contará com o representante italiano Domenico Barbiero.