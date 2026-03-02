Antes das saídas, Caxias acerta renovação de contrato com atacante

Atacante seguirá até o fim da temporada no Centenário. Vitor Soccol / SER Caxias,Divulgação

Em meio ao processo de reformulação, o departamento de futebol do Caxias tem a primeira continuidade para a sequência da temporada 2026. O atacante Jhonatan Ribeiro, de 32 anos, teve confirmada a sua renovação e permanecerá no Estádio Centenário até o término da Série C do Campeonato Brasileiro.

Contratado originalmente como reforço para o quadrangular do acesso na Terceira Divisão do ano passado, Jhonatan Ribeiro conquistou a confiança da diretoria pela eficiência vindo do banco de reservas. Com a camisa grená, o atacante soma 18 jogos, quatro gols e uma assistência. O atacante começou apenas um jogo como titular nesta temporada, quando enfrentou o Guarany de Bagé, pela segunda fase da Copa do Brasil, e o time foi eliminado.

Enquanto Jhonatan carimba sua permanência, o cenário é de incerteza para outros nomes do elenco. Alguns nomes devem deixar o Estádio Centenário, como os atacante Douglas Skilo, Gustavo Nescau e Jeam. O goleiro Léo Lang e o zagueiro Joílson também devem entrar na lista.