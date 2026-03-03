Alvo do Caxias, goleiro deve fechar com clube da Libertadores

Atleta rescindiu com o Criciúma. Celso da Luz / Criciúma / Assessoria

A busca do Caxias por um "camisa 1" experiente pode ter uma mudança de planos. Cogitado para assumir a meta grená na Copa Sul-Sudeste e na Série C, o goleiro Georgemy, de 30 anos, deixou o Criciúma, mas seu destino não será o Estádio Centenário. O atleta avançou em negociações com o Mirassol e deve desembarcar no clube paulista para viver um momento histórico: a primeira participação do "Leão" na Copa Libertadores da América.

A diretoria do Caxias chegou a abrir conversas com o staff do jogador, vendo nele o perfil para o atual momento de reformulação. No entanto, a vitrine da principal competição do continente e o projeto do Mirassol devem pesar na decisão do goleiro.

Formado na base do Cruzeiro, Georgemy é um andarilho do futebol brasileiro, com passagens por clubes como Vila Nova, Guarani, CRB e Novorizontino. No Criciúma desde o ano passado, o arqueiro vinha atuando como reserva imediato de Alisson no Heriberto Hülse. A rescisão no BID foi divulgada nesta terça-feira (3).

Pelo Tigre em 2026: Disputou 6 jogos e sofreu 8 gols.

Disputou 6 jogos e sofreu 8 gols. Total no Criciúma: 11 jogos (7 pela equipe principal).

Mirassol na rota dos gigantes