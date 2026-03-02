ACTKD conquista sete medalhas no Grand Slam 2026 de taekwondo

A equipe da Associação Caxiense de Taekwondo (ACTKD) desembarcará nesta segunda-feira (2) em Caxias do Sul com uma bagagem pesada de medalhas. Foram sete na disputa do Grand Slam da modalidade, disputado no final de semana, no Rio de Janeiro.
A competição é considerada uma das mais importantes do ano, já que define os titulares e suplentes da seleção brasileira em cada categoria. A ACTKD faturou duas medalhas de ouro, com os atletas Michael Roberto de Barros (master 1 até 80kg) e Lorenzo Paese de Brito (cadete acima de 65kg). Ambos serão titulares da equipe nacional neste ciclo.
Maria Eduarda Machado Stumpf, do parataekwondo, e Guilherme Fontoura Griebler, levaram a prata e também farão parte da seleção como suplentes. Além disso, a equipe caxiense garantiu três medalhas de bronze, com Lívia Eduarda Portigliotti, Victor Gabriel Hörlle Pessoa e Layali Amine.
— Este resultado é a soma do maravilhoso ano de 2025 que nosso time teve, sendo campeão estadual na categoria ranking, além das medalhas conquistadas em competições nacionais e internacionais — destacou a postagem da equipe nas redes sociais.
As conquistas
Ouro
Michael Roberto de Barros - titular da seleção brasileira na categoria master 1 até 80kg
Lorenzo Paese de Brito - titular da seleção brasileira cadete acima de 65kg e classificado para o Open Pan-Americano de Taekwondo
Prata
Maria Eduarda Machado -Parataekwondo até 57kg, atleta reserva da seleção e classificada para o Pan-Americano e o Mundial de Parataekwondo
Guilherme Fontoura Griebler - Poomsae individual sub-30, atleta reserva da seleção.
Bronze
Livia Eduarda Portigliotti: sub-21, -73kg
Layali Amine: Cadete, -41kg
Victor Gabriel Hörlle Pessoa: júnior, -48kg