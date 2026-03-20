ACBF e Associação dos Motoristas São-Marquenses realizam amistoso de futsal em São Marcos

Equipe joga de forma amadora na cidade. Jeferson Poleto / Associação dos Motoristas São-Marquenses

Neste sábado (21), às 18h30min, a Associação dos Motoristas São-Marquenses (AMSM) fará um jogo histórico no Ginásio Jardelino Scodro. A equipe amadora enfrenta a ACBF em um amistoso na reinauguração da quadra de esportes.

Para Carlos de Rosso, Gerente de Esportes da AMSM, jogar contra uma equipe consolidada na modalidade reforça um avanço na representatividade do futebol são-marquense.

— O berço do futsal de São Marcos é na AMSM e jogar, mesmo de maneira amistosa, contra a equipe profissional e principal da ACBF, no ano do cinquentenário deles, é de extrema relevância e marcante para qualquer um que goste minimamente do esporte — disse.

O ginásio que sedia o evento foi a primeira obra da associação, há 45 anos atrás. Algumas mudanças pontuais foram feitas, mas, com as estruturas ultrapassadas, uma reforma precisou ser feita. O novo espaço passou por melhorias como pintura, troca do piso externo da quadra e assentos na arquibancada.