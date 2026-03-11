A última vez em que o Juventude iniciou a temporada com mais de 10 jogos de invencibilidade

Em 1998, Verdão foi campeão gaúcho com 12 jogos de invencibilidade na competição. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude defende em 2026 uma invencibilidade que se faz presente há 10 jogos. Foram quatro vitórias e cinco empates, pelo Gauchão, e uma vitória na Copa do Brasil. A série pode aumentar nesta quinta-feira (12) se o Verdão não perder para a Tuna Luso, pela terceira fase do torneio nacional. Mesmo assim, a equipe ainda não irá alcançar o feito do ano de 1998, quando a invencibilidade do clube permaneceu até o mês de agosto.

Em 2026, eliminado nas semifinais do Estadual para o Grêmio, a queda alviverde ocorreu nas cobranças de pênaltis, depois de dois empates em 1 a 1 nos confrontos decisivos.

A última vez que o Juventude iniciou uma temporada com mais de 10 partidas de invencibilidade foi no ano do segundo maior título da história do Verdão.

Em 1998, a equipe de Lori Sandri venceu o Campeonato Gaúcho de forma invicta: foram 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates, sendo o último deles o 0 a 0 com a conquista da taça sobre o Inter, no Beira-Rio.

A invencibilidade do Verdão permaneceu em mais uma partida oficial da equipe na largada do Brasileirão: 3 a 0 sobre o Paraná, no Alfredo Jaconi.

A primeira derrota do Alviverde naquele ano ocorreu apenas no dia 8 de agosto, na segunda rodada da Série A: 4 a 0 para o Corinthians, no Pacaembu. Ao todo, a invencibilidade do Ju em 1998 se manteve em 13 jogos.

Na atual temporada, a equipe de Maurício Barbieri está invicta há 10 jogos e pode quebrar o tabu que já dura 28 anos se não perder os próximos quatro duelos oficiais entre Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste, que iniciará no final do mês.

A invencibilidade alviverde:

Em 2026: 10 jogos, com 5 vitórias e 5 empates

No Gauchão:

Juventude 1x1 Ypiranga

Novo Hamburgo 1x1 Juventude

Inter-SM 0x1 Juventude

Juventude 1x0 Caxias

Juventude 3x0 Monsoon

Grêmio 1x1 Juventude

Quartas: Juventude 3x2 São José

Semifinal: Grêmio 1x1 Juventude

Semifinal: Juventude 1(1)x(4)1 Grêmio

Na Copa do Brasil:

Juventude 5x0 Guaporé

Em 1998: 13 jogos, com oito vitórias e cinco empates

No Gauchão:

Juventude 2x1 São José-PoA

Brasil-Pel 0x0 Juventude

Brasil-Fa 1x1 Juventude

Juventude 2x0 Brasil-Fa

Juventude 1x0 Brasil-Pel

São José-PoA 0x0 Juventude

Quartas: Glória 0x1 Juventude

Quartas: Juventude 2x0 Glória

Semifinal: Brasil-Pel 0x0 Juventude

Semifinal: Juventude 2x1 Brasil-Pel

Final: Juventude 3x1 Inter

Final: Inter 0x0 Juventude

No Brasilierão:

1ª rodada - Juventude 3x0 Paraná

2ª rodada - Corinthians 4x0 Juventude - fim da invencibilidade