A última vez em que o Juventude iniciou a temporada com mais de 10 jogos de invencibilidade

O Juventude defende em 2026 uma invencibilidade que se faz presente há 10 jogos. Foram quatro vitórias e cinco empates, pelo Gauchão, e uma vitória na Copa do Brasil. A série pode aumentar nesta quinta-feira (12) se o Verdão não perder para a Tuna Luso, pela terceira fase do torneio nacional. Mesmo assim, a equipe ainda não irá alcançar o feito do ano de 1998, quando a invencibilidade do clube permaneceu até o mês de agosto.
Em 2026, eliminado nas semifinais do Estadual para o Grêmio, a queda alviverde ocorreu nas cobranças de pênaltis, depois de dois empates em 1 a 1 nos confrontos decisivos.
A última vez que o Juventude iniciou uma temporada com mais de 10 partidas de invencibilidade foi no ano do segundo maior título da história do Verdão.
Em 1998, a equipe de Lori Sandri venceu o Campeonato Gaúcho de forma invicta: foram 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates, sendo o último deles o 0 a 0 com a conquista da taça sobre o Inter, no Beira-Rio.
A invencibilidade do Verdão permaneceu em mais uma partida oficial da equipe na largada do Brasileirão: 3 a 0 sobre o Paraná, no Alfredo Jaconi.
A primeira derrota do Alviverde naquele ano ocorreu apenas no dia 8 de agosto, na segunda rodada da Série A: 4 a 0 para o Corinthians, no Pacaembu. Ao todo, a invencibilidade do Ju em 1998 se manteve em 13 jogos.
Na atual temporada, a equipe de Maurício Barbieri está invicta há 10 jogos e pode quebrar o tabu que já dura 28 anos se não perder os próximos quatro duelos oficiais entre Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste, que iniciará no final do mês.
A invencibilidade alviverde:
Em 2026: 10 jogos, com 5 vitórias e 5 empates
No Gauchão:
Juventude 1x1 Ypiranga
Novo Hamburgo 1x1 Juventude
Inter-SM 0x1 Juventude
Juventude 1x0 Caxias
Juventude 3x0 Monsoon
Grêmio 1x1 Juventude
Quartas: Juventude 3x2 São José
Semifinal: Grêmio 1x1 Juventude
Semifinal: Juventude 1(1)x(4)1 Grêmio
Na Copa do Brasil:
Juventude 5x0 Guaporé
Em 1998: 13 jogos, com oito vitórias e cinco empates
No Gauchão:
Juventude 2x1 São José-PoA
Brasil-Pel 0x0 Juventude
Brasil-Fa 1x1 Juventude
Juventude 2x0 Brasil-Fa
Juventude 1x0 Brasil-Pel
São José-PoA 0x0 Juventude
Quartas: Glória 0x1 Juventude
Quartas: Juventude 2x0 Glória
Semifinal: Brasil-Pel 0x0 Juventude
Semifinal: Juventude 2x1 Brasil-Pel
Final: Juventude 3x1 Inter
Final: Inter 0x0 Juventude
No Brasilierão:
1ª rodada - Juventude 3x0 Paraná
2ª rodada - Corinthians 4x0 Juventude - fim da invencibilidade