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"A gente vai buscar estar entre os dois primeiros", afirma técnico do Juventude sobre participação na Série B

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, Maurício Barbieri falou abertamente pela primeira vez desde que chegou ao Alfredo Jaconi sobre suas impressões sobre a cidade, o momento do time e o maior desafio na temporada

Rafael Rinaldi

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