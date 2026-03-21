"A gente vai buscar estar entre os dois primeiros", afirma técnico do Juventude sobre participação na Série B

Barbieri falou à Rádio Gaúcha Serra sobre estreia do Ju na Série B. Porthus Junior / Agencia RBS

O paulista Maurício Barbieri já fez estágio em um clube treinado pelo português José Mourinho, treinou a equipe de maior torcida do Brasil, com apenas 37 anos, e em 2026 recebeu a missão de comandar o Juventude na Série B do Brasileiro.

Aos 46 anos, o treinador vive um bom momento neste ainda início de temporada. Após três meses à frente do Ju, a equipe segue invicta na temporada após 12 jogos, foi semifinalista do Gauchão e avançou para a quinta fase da Copa do Brasil.

Contra o Avaí, neste domingo (22), o desafio de Barbieri é manter e até elevar o padrão da equipe no principal alvo do clube na temporada: a disputa da Série B do Brasileiro.

— São seis que vão se classificar, dois vão subir e quatro disputarão o playoff. Eu acho que aqueles que tem a expectativa de subir direto, tem um desafio ainda maior, porque eles vão estar entre os dois, e sem dúvida nenhuma, a gente vai buscar estar entre os dois, vamos fazer de tudo pra que isso aconteça — comentou o treinador.

Em uma competição com cinco campeões estaduais de 2026 presentes — CRB, Operário-PR, Sport, Fortaleza e Goiás levantaram a taça —, além de equipes que fizeram campanhas históricas, como o Novorizontino, vice-campeão paulista, a tarefa do Juventude não será das mais simples.

— Tem sido um início de trabalho bastante positivo, uma reformulação grande de elenco, ainda com saídas e chegadas, que é sempre um fator que a gente não controla, e eu acho que a gente tem tido bons resultados, temos nos mostrado bastante competitivos, nem sempre espetacular, nem sempre conseguindo ter o domínio absoluto dos adversários, mas sempre brigando atrás do resultado — alertou o treinador.

Ambientando-se às particularidades de Caxias do Sul, desde o clima até o hábitos comuns do dia a dia, como o de ter que almoçar mais cedo, Barbieri já se vê inserido na cultura da cidade.

— Uma cidade trabalhadora, que não desiste, que busca, enfim, uma cidade de muitos imigrantes, que vieram numa condição difícil e souberam construir a vida com muita resiliência, com muita dificuldade eu acho que a equipe tem conseguido refletir esses valores dentro de campo.

Essa sinergia entre técnico e a cidade, reflete-se também no dia a dia com atletas, dirigentes e torcedores. Barbieri adquiriu o respeito da papada. O que o deixa mais tranquilo para implementar suas ideias e tornar o Juventude um dos candidatos ao acesso ao Brasileirão 2027.