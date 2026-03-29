"A equipe tentou construir, mas cometeu duas falhas importantes", avalia técnico do Juventude sobre derrota em casa na Copa Sul-Sudeste

Técnico Maurício Barbieri admitiu momento de oscilação do time. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu a sua segunda partida seguida sem os titulares na Copa Sul-Sudeste. Na noite deste sábado (28), diante do Novorizontino, pela segunda rodada da competição, o Verdão foi superado pelo placar de 2 a 0.

Com time reserva, ao contrário da estreia quando usou jovens fora de casa, a equipe de Maurício Barbieri enfrentou dificuldades a partir da expulsão do zagueiro Gabriel Pinheiro ainda no primeiro tempo. Depois do jogo, o técnico Maurício Barbieri analisou a expulsão do defensor.

— Nós conversamos e a gente reconhece que houve uma imprudência do Gabriel no lance, houve uma força excessiva. A gente só não entende o critério, porque que deu amarelo depois, um minuto depois veio dar o vermelho. Porque se fosse pelo sangramento, teria que também ter expulsado o jogador que abriu a cabeça do Schaffer. Também é imprudência. Você cabecear a cabeça de um companheiro também é imprudência — disse que o técnico, que também reclamou de um pênalti não marcado no segundo tempo para o Ju:

— Ficamos quase que o jogo todo com um jogador a menos, eu acho que a equipe tentou se defender da maneira que podia, tentou atacar. A gente teve o lance da falta do Fábio Lima, bateu na trave, na nossa opinião, pênalti, não marcado. A equipe tentou construir, mas cometeu duas falhas importantes e acabou saindo derrotada.

Time reserva e jovens

O Juventude entrou em campo com um time reserva e alguns atletas que iniciaram a temporada como titulares. Safira foi um deles. Outra novidade foi o centroavante Alan Kardec. O reforço começou o jogo. O treinador justificou a escolha:

— É quase que uma escolha forçada, pois o intervalo entre os jogos é extremamente curto, não sei se passa muito de 66 horas, do horário que nós estamos até o horário do jogo de terça-feira. Tanto é que o adversário fez a mesma opção. Optamos não correr o risco de ter uma lesão, que a gente tem sofrido com algumas importantes, dar oportunidade àqueles jogadores que vinham tendo menos minutos para que eles possam adquirir ritmo e possam nos ajudar também, inclusive na própria terça-feira. O Alan Kardec vinha entrando poucos minutos, hoje já fez mais de 60 minutos. O Allanzinho, o próprio Fábio, e o jogo, enfim, difícil falar — destacou o Barbieri.

Alguns jogadores ganharam pontos com o técnico, principalmente os jovens da base. Scatolin e Carlinhos entraram no segundo tempo e tiveram boas movimentações no ataque.