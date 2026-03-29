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Sem vitórias e sem gols
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"A equipe tentou construir, mas cometeu duas falhas importantes", avalia técnico do Juventude sobre derrota em casa na Copa Sul-Sudeste

Verdão segue sem vencer na Copa Sul-Sudeste e próxima partida pelo torneio é o clássico Ca-Ju, na casa do maior rival

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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