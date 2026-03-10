A caminho do Juventude, zagueiro ex-Inter se despede de clube da Série B

Titi formou-se na base colorada e permaneceu na equipe profissional até 2008. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O Juventude encaminhou os últimos detalhes para a contratação do experiente zagueiro Titi, de 37 anos, do Goiás. O jogador, inclusive, já se despediu de seus companheiros e não treina mais em Goiânia com o elenco do Esmeraldino, segundo a imprensa local.

Com isso, Titi deve ser anunciado em breve como reforço alviverde para as disputas da Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Série B do Brasileiro.

"Tecnicamente muito refinado, um cara de grupo excelente"

O defensor trabalhou recentemente no Goiás com o atual diretor-executivo do Ju, Lucas Andrino, que não escondeu o desejo em trazê-lo para Caxias do Sul.

— Fui eu que levei o Titi ao Goiás. Um atleta tecnicamente muito refinado, um zagueiro extremamente construtor, um cara de grupo excelente, de um nível moral que impressiona a qualquer um. Então, eu adoraria trabalhar com ele novamente. Gosto desse tipo de profissional, sou um cara que se preocupa em trazer pra dentro do nosso grupo pessoas do bem, pessoas com caráter — comentou o dirigente.

Além do Goiás, Titi acumula passagens por equipes como Fortaleza, Goztepe, Bursaspor e Kasimpasa, ambos da Turquia, Bahia, Vasco, Náutico e Inter. O zagueiro formou-se na base colorada e permaneceu na equipe profissional até 2008.