Volante é mais um a deixar o Caxias e vai trabalhar com Fernando Marchiori

O volante Dudu Vieira é mais um jogador a deixar o Caxias em meio ao Gauchão. O atleta de 31 anos acertou sua rescisão de contrato e foi anunciado na tarde desta sexta-feira (20) pelo XV de Piracicaba.
No clube paulista, que disputa a Série A-2, Dudu voltará a trabalhar com o técnico Fernando Marchiori, que iniciou a temporada atual no Caxias.
O volante chegou ao time grená na largada da pré-temporada, em novembro do ano passado. No Centenário, fez sete partidas e anotou um gol, contra o Guarany-Ba, na primeira fase do Estadual.
Antes de Dudu Vieira, o Grená já havia perdido o meia Tomas Bastos, que se acertou com o Uberlândia-MG, o volante Wellington Reis, que por questões familiares pediu para deixar o clube, e o atacante Andrew, que está se acertando com o Juventus-SP.