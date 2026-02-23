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"Tiveram que fazer uma operação de guerra para tirar o Juventude", afirma executivo sobre semifinal com Grêmio 

Executivo do Juventude critica bastidores após eliminação e destaca união do elenco, que deixou o Gauchão invicto

Tiago Nunes

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