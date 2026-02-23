"Tiveram que fazer uma operação de guerra para tirar o Juventude", afirma executivo sobre semifinal com Grêmio 

Executivo Lucas Andrino falou sobre o Gauchão após a eliminação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A eliminação do Juventude nas semifinais do Gauchão 2026, ocorrida na noite do último domingo, não encerrou a tensão que cercou o duelo contra o Grêmio. Após o empate em 1 a 1 no Alfredo Jaconi e a derrota nas penalidades, o executivo de futebol alviverde, Lucas Andrino, subiu o tom nas declarações.

Para o dirigente, a postura do adversário e os embates extracampo sobre a carga de ingressos mostraram o tamanho da preocupação dos dirigentes da capital com o time da Serra.

— Com todo o respeito à outra instituição, mas tiveram que fazer uma operação de guerra para tirar o Juventude nesse momento — disparou Andrino, referindo-se à mobilização gremista dentro e fora das quatro linhas.

Orgulho e sincronia relâmpago

Mesmo com a tristeza pela desclassificação, o executivo destacou que o trabalho realizado no Estádio Alfredo Jaconi superou as expectativas iniciais, considerando o curto período de montagem do elenco para esta temporada.

— Acho que é uma noite que realmente aqui todos nós estamos tristes pela forma como nós estamos saindo do campeonato, de forma invicta, onde na minha análise disputamos um campeonato em altíssimo nível. Fazia tempo que eu não via um grupo se unir tão rapidamente como se uniu esse grupo nosso — analisou Andrino.

A energia e a combatividade dos jogadores foram pontos altos citados pelo dirigente, que vê no "DNA peleador" do Juventude a base para o restante do ano.

Respaldo a Maurício Barbieri

O trabalho da comissão técnica também recebeu elogios públicos. Andrino fez questão de dar respaldo ao treinador Maurício Barbieri, ressaltando que a eliminação não apaga a evolução tática apresentada pela equipe em 2026.

— Acho que o Maurício tem conduzido isso também de uma maneira muito especial, muito clara. O comitê gestor é presente todos os dias e vem acompanhando isso também. Triste no dia de hoje, porque vi que nós tínhamos totais condições de chegar à final — concluiu o executivo.