Super Copa Gramado 2026 terá Assembleia, sorteio de nova competição e Summit

Evento chega à sua 5ª edição. Luis Felipe Amorim / Divulgação

Em março, a Serra Gaúcha sedia mais uma Super Copa Gramado de Futsal. O grande evento da pré-temporada acontece no Ginásio Perinão, entre os dias 5 e 13 do próximo mês.

Para esse ano, a Liga Nacional de Futsal (LNF) desenvolveu uma série de ações esportivas e institucionais para acontecerem concomitante ao torneio. Pela primeira vez, a disputa de Gramado integra o calendário oficial da LNF.

A primeira novidade é a Assembleia Geral da LNF. No dia 12 de março, contando com equipes franqueadas da LNF Gold e da LNF Silver, serão discutidos assuntos técnicos e administrativos sobre a temporada de 2026.

Outro destaque é o sorteio da Copa LNF, nova competição da Liga. Em confrontos eliminatórios, o torneio irá reunir os 32 clubes filiados à entidade. As disputas serão entre um clube da LNF Gold e um da LNF Silver, em partida única, com mando de quadra para as equipes da segunda divisão.