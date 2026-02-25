Sob pressão, Caxias estreia na Copa do Brasil contra o Guarany-Ba

Time de Marcelo Cabo tenta evitar terceira eliminação em casa em fevereiro. Porthus Junior / Agencia RBS

A torcida do Caxias quer voltar a sorrir nesta quarta-feira (25). Afinal, o mês de fevereiro tem sido dolorido para quem veste grená e viu seu time cair duas vezes, dentro de casa, no Gauchão e na Taça Farroupilha. O desafio agora é vencer o Guarany-Ba, a partir das 20h, e evitar a terceira e histórica eliminação no Estádio Centenário em menos de 30 dias.

— A gente precisou entender o que deu errado dentro do Estadual para que a gente pudesse recalcular a rota. Planejamos a sequência da temporada. E, diante disso, a gente já está no mercado para trazer alguns atletas. Domingo pela manhã nós já estávamos aqui reunidos, trabalhando, porque precisamos seguir em frente — admitiu o técnico Marcelo Cabo.

Além deste fator preocupante, a última vez que o Caxias venceu uma partida pela Copa do Brasil diante do seu torcedor foi há quase 15 anos. No dia 6 de abril de 2011, o Grená fez 3 a 1 no Botafogo-PB e garantiu passagem para a terceira fase do torneio. De lá pra cá, foram oito partidas no Centenário, com cinco empates e três derrotas. A última delas para o Fluminense, na temporada passada.

O diagnóstico após as quedas para Ypiranga e São Luiz, recentemente, era de que o grupo necessitava urgentemente de reforços. E pelo menos três deles foram contratados às vésperas da partida contra o time de Bagé.

Mas a base da equipe que entrará em campo com a missão de colocar o clube na terceira fase da Copa do Brasil é a mesma que amargou duros golpes recentemente.

— Precisamos estar muito focados, trabalhar a parte mental e psicológica dos atletas, para que a gente não deixe essa eliminação de sábado afligir a nossa sequência e a nossa estreia da Copa do Brasil — alertou Marcelo Cabo.

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Jogo do milhão

Se derrotar o Guarany-Ba no tempo normal, ou empatar o jogo e vencer nos pênaltis, o Caxias garante a entrada de mais R$ 950 mil por avançar de fase. O clube já adquiriu R$ 830 mil pela participação no torneio.

Para motivar os atletas, a direção agiu internamente e definiu que 25% dos R$ 950 mil (cerca de R$ 237 mil) serão divididos entre os atletas. A premiação restante ficará nos cofres do clube.

— O fato da gente vir de uma eliminação não é um fator que a gente esteja frágil dentro de casa. Foi um momento ruim, difícil, mas que a gente está trabalhando bastante para virar essa chave. A gente conversou, vimos o que deu de errado e, com certeza, vamos estar fortes, unidos, muito consistentes para esse novo momento — garantiu o treinador.

Adversário embalado

Apesar de estar disputando o quadrangular da permanência no Gauchão 2026, o Guarany-Ba vem de uma boa fase. As duas vitórias seguidas sobre o Inter-SM deram ao time de Bagé a liderança com sete pontos, faltando duas rodadas para o torneio acabar.

Segundo o presidente do Guarany, Tato Moreira, o foco está totalmente voltado à partida pela Copa do Brasil e a equipe deverá ir a campo com força máxima.

— Nesse caminho que a gente vem construindo de competições nacionais, de ter calendário é muito importante a gente poder performar e a gente com certeza vai chegar em Caxias focado nessa condição. A pressão é pra ambos, nós estamos numa pressão bem maior que a do Caxias, a nossa situação ela é bem mais delicada — admitiu Tato Moreira ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O Guarany-Ba não vence o Grená em Caxias do Sul há quase 55 anos. A última vitória do time de Bagé ocorreu pelo Gauchão de 1971.



