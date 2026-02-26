Serranos conhecem tabela básica do Gauchão Sub-17

Juventude ficou com o vice-campeonato em 2025. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

As competições de base estão à milhão. E em março inicia-se, para muitos, a principal competição do ano: o Gauchão Sub-17. Neste ano, os representantes da Serra Gaúcha são: Caxias, Esportivo, Gramadense e Juventude.

Na fase classificatória, que terá a primeira rodada no dia 14 de março, 15 clubes estão divididos em dois grupos. No Grupo A, estão Caxias, Cruzeiro de Cachoeirinha, Cruzeiro de Santiago, Esportivo, Grêmio, Inter-SM e Progresso. Já na Chave B, estão Aimoré, Gramadense, Inter, Juventude, Novo Hamburgo, Passo Fundo, São Luiz e SulBrasil.

Disputada em turno único e entre os grupos, ao final da primeira fase, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam, enquanto o time com pior desempenho geral é rebaixado ao Gauchão A2.

A partir das quartas de final, o torneio é disputado em mata-matas, com jogos de ida e volta, com o melhor classificado da primeira fase decidindo em casa.

Confira as estreias dos Serranos: