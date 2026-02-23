Saiba onde será a estreia do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro

Taça do Campeonato Brasileiro da Série C de 2026. Breno Babu / CBF/Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (23) a tabela básica dos jogos do Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C 2026.

O Grená fará sua estreia na competição nacional entre os dias 4 e 6 de abril, diante do Brusque, em Santa Catarina.

O primeiro confronto do Caxias no Estádio Centenário será pela segunda rodada, contra o Confiança, em 11, 12 ou 13 de abril.

Na primeira fase da competição, os 20 participantes se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam para os dois quadrangulares.

Em 2026, diferentemente das duas últimas edições, o Caxias terá 10 e não nove jogos dentro de sua casa na primeira etapa do torneio.

A segunda fase da competição inicia no dia 5 de setembro e ocorre até 12 de outubro. As duas melhores colocadas em cada quadrangular conquistam o acesso à Série B de 2027. A competição encerra no dia 25 de outubro.

Nesta temporada, apenas duas equipes serão rebaixadas. Seis clubes subirão da Série D. A partir do ano que vem, a competição passará por novas mudanças e terá 24 equipes, com o mesmo modelo de turno único na primeira fase.

Em 2028, a Série C contará com 28 clubes e adotará um novo formato, dividido em dois grupos de 14 times cada.

Confira a tabela de jogos:

1ª rodada - 4, 5 ou 6 de abril

Brusque x Caxias

2ª rodada - 11, 12 ou 13 de abril

Caxias x confiança

3ª rodada - 18, 19 ou 20 de abril

Volta redonda x Caxias

4ª rodada - 25, 26 ou 27 de abril

Caxias x Ypiranga

5ª rodada - 2, 3 ou 4 de maio

Amazonas x caxias

6ª rodada - 9, 10 ou 11 de maio

Barra x caxias

7ª rodada - 16, 17 ou 18 de maio

Caxias x Paysandu

8ª rodada - 23, 24 ou 25 de maio

Maranhão x Caxias

9ª rodada - 30 ou 31 de maio ou 1º de junho

Caxias x Ituano

10ª rodada - 13, 14 ou 15 de junho

Guarani x Caxias

11ª rodada - 20, 21 ou 22 de junho

Caxias x Maringá

12ª rodada - 27, 28 ou 29 de junho

Caxias x Anápolis

13ª rodada - 4, 5 ou 6 de Julho

Ferroviária x Caxias

14ª rodada - 11, 12 ou 13 de Julho

Caxias x Floresta

15ª rodada - 25, 26 ou 27 de Julho

Caxias x Botafogo

16ª rodada - 8, 9 ou 10 de agosto

Itabaiana x Caxias

17ª rodada 15, 16 ou 17 de agosto

Caxias x Figueirense

18ª rodada - 22, 23 ou 24 de agosto

Santa Cruz x Caxias

19ª rodada - 30 de agosto

Caxias x Inter de Limeira