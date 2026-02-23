Saiba onde será a estreia do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira (23) a tabela básica dos jogos do Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C 2026.
O Grená fará sua estreia na competição nacional entre os dias 4 e 6 de abril, diante do Brusque, em Santa Catarina.
O primeiro confronto do Caxias no Estádio Centenário será pela segunda rodada, contra o Confiança, em 11, 12 ou 13 de abril.
Na primeira fase da competição, os 20 participantes se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam para os dois quadrangulares.
Em 2026, diferentemente das duas últimas edições, o Caxias terá 10 e não nove jogos dentro de sua casa na primeira etapa do torneio.
A segunda fase da competição inicia no dia 5 de setembro e ocorre até 12 de outubro. As duas melhores colocadas em cada quadrangular conquistam o acesso à Série B de 2027. A competição encerra no dia 25 de outubro.
Nesta temporada, apenas duas equipes serão rebaixadas. Seis clubes subirão da Série D. A partir do ano que vem, a competição passará por novas mudanças e terá 24 equipes, com o mesmo modelo de turno único na primeira fase.
Em 2028, a Série C contará com 28 clubes e adotará um novo formato, dividido em dois grupos de 14 times cada.
Confira a tabela de jogos:
1ª rodada - 4, 5 ou 6 de abril
Brusque x Caxias
2ª rodada - 11, 12 ou 13 de abril
Caxias x confiança
3ª rodada - 18, 19 ou 20 de abril
Volta redonda x Caxias
4ª rodada - 25, 26 ou 27 de abril
Caxias x Ypiranga
5ª rodada - 2, 3 ou 4 de maio
Amazonas x caxias
6ª rodada - 9, 10 ou 11 de maio
Barra x caxias
7ª rodada - 16, 17 ou 18 de maio
Caxias x Paysandu
8ª rodada - 23, 24 ou 25 de maio
Maranhão x Caxias
9ª rodada - 30 ou 31 de maio ou 1º de junho
Caxias x Ituano
10ª rodada - 13, 14 ou 15 de junho
Guarani x Caxias
11ª rodada - 20, 21 ou 22 de junho
Caxias x Maringá
12ª rodada - 27, 28 ou 29 de junho
Caxias x Anápolis
13ª rodada - 4, 5 ou 6 de Julho
Ferroviária x Caxias
14ª rodada - 11, 12 ou 13 de Julho
Caxias x Floresta
15ª rodada - 25, 26 ou 27 de Julho
Caxias x Botafogo
16ª rodada - 8, 9 ou 10 de agosto
Itabaiana x Caxias
17ª rodada 15, 16 ou 17 de agosto
Caxias x Figueirense
18ª rodada - 22, 23 ou 24 de agosto
Santa Cruz x Caxias
19ª rodada - 30 de agosto
Caxias x Inter de Limeira