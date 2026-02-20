Saiba onde assistir Juventude x Grêmio pela semifinal do Gauchão

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão 2026. A partida ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
As equipes vêm de empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Arena. O Juventude joga por uma vitória simples para chegar à final do Gauchão 2026.
Escalações para Juventude x Grêmio
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos (Raí Ramos), Lucas Mineiro, Pablo Roberto (Manuel Castro), Mandaca e Alan Ruschel (Manuel Castro); Gabriel Taliari e Safira. Técnico: Maurício Barbieri
Grêmio: Weverton; Marcos Rocha (João Pedro), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega (Dodi), Arthur e Monsalve (Willian; Pavon (Enamorado), Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro
Arbitragem para Juventude x Juventude
Rafael Klein, auxiliado por Jorge Bernardi e Fagner Cortez. VAR: Jean Pierre Lima.
Onde assistir a Juventude x Grêmio
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h15min;
- A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.
COMO CHEGAM
Juventude
Nesta sexta-feira (20), o técnico Mauricio Barbieri perdeu seu principal jogador para o jogo de volta. O lateral-esquerdo Patryck Lanza teve recurso julgado no Pleno do TJD e pegou um jogo de suspensão pelo sinal de roubo com as mãos na partida contra o Inter SM.
Por outro lado, o clube conseguiu na quinta-feira (19) a Transação Disciplinar dos zagueiros Rodrigo Sam e Marcos Paulo pelas expulsões diante do São José e não foram a julgamento no TJD. Assim, a dupla fica liberada para enfrentar o Grêmio. Expulso na Arena, Léo Índio fica de fora do compromisso em Caxias do Sul.
Grêmio
O time de Luís Castro vai precisar buscar a vitória fora de casa depois do empate frustrante na ida. Sobre a escalação, as boas notícias são o retorno de Amuzu, que teve seu visto de trabalho regularizado, e de Monsalve, recuperado de lesão. Segundo a programação do clube, a delegação deixará Porto Alegre em direção à Serra no início do sábado (21).