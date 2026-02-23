Saiba onde assistir Caxias x Guarany-Ba pela Copa do Brasil

Caxias e Guarany-Ba fazem o duelo gaúcho pela segunda fase da Copa do Brasil 2026 nesta quarta-feira (25). O encontro entre os dois ocorre às 20h, no Estádio Centenário.
Quem vencer avançará à etapa seguinte da competição. O empate levará a disputa da vaga às cobranças de pênaltis.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CAXIAS: Marcelo Dal Soler; Thiago Ennes, Andrés Robles, Maurício Ribeiro e Roberto; Lucas Cândido (Breno Santos), Matheus Nunes e Yann Rolim (Jonathan Ribeiro); Calyson, Douglas Skilo e Jeam. Técnico: Marcelo Cabo
GUARANY-Ba: Thiago Gonçalves; Talles, Bruno Cardoso, Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho, Murilo e Marquinhos; Tony Jr. e Welder. Técnico: Gelson Conte
Arbitragem para Caxias x Guarany-Ba
Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Acácio Menezes Leão (trio paraense).
Como acompanhar
A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida no app de GZH, opção Serra, a partir das 19h45min.
O jogo terá transmissão com imagens pelo Youtube, no canal da FGF.
Como chegam
CAXIAS
O Grená vem de duas eliminações seguidas jogando no Estádio Centenário. Nas quartas de final do Gauchão, caiu par ao Ypiranga (2 a 0); já nas semifinais da Taça Farroupilha, perdeu para o São Luiz nos pênaltis, depois da derrota no tempo normal por 1 a 0.
GUARANY-Ba
O goleiro Jonathan, com ruptura nos ligamentos do tornozelo, segue afastado por cerca de 60 dias. Thiago Gonçalves acabou sendo destaque na vitória que garantiu a liderança parcial do quadrangular do rebaixamento no Gauchão, contra o Inter-SM.
O 1 a 0 fora de casa, deixou a equipe de Gelson Conte com sete pontos. Restam duas rodadas e o clube passa a dividir foco com a Copa do Brasil.
Ingressos
Arquibancada – R$ 50
Meia-entrada – R$ 25
Social e cadeiras – R$ 60
Abertura dos portões: às 18h
PONTOS DE VENDA
Site Minha Entrada, Loja Bravo 35, Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio), Lounge Personnalite, Loja RA Homem (centro) e Aver Barbershop.