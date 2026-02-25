Saiba como foi o desempenho do Caxias na história da Copa do Brasil

Conhecida como a competição mais democrática do país, por reunir equipes de todas as divisões nacionais, a Copa do Brasil inicia nesta quarta-feira (25), às 20h para o Caxias.
O Grená participará pela 16ª vez da competição iniciada em 1989. A primeira edição que o clube disputou foi a de 1991, quando caiu para o Goiás, na segunda fase.
Neste ano, o time de Marcelo Cabo entrará na segunda fase do torneio diante do Guarany-Ba, no Estádio Centenário.
As melhores participações do Caxias na Copa do Brasil aconteceram em 2000 e 2011 quando o clube avançou para a terceira fase da competição.
Na memória do torcedor grená ainda estão os jogos contra o Cruzeiro, o maior vencedor do torneio, com seis taças. O Caxias enfrentou a Raposa duas vezes, em sequência, nos anos de 1999 e 2000, sendo eliminado em ambas. Porém, a vitória por 3 a 2, com uma virada espetacular após estar em desvantagem de 2 a 0, em 1999, até hoje está no roll dos maiores jogos da história do clube.
Com gols de Grizzo e Washington, duas vezes, o Grená iria em vantagem para o duelo de volta da segunda fase; mas o time não resistiu ao favoritismo dos mineiros, voltando pra casa após a goleada sofrida por 5 a 0, no Mineirão.
Voltando para 2026, eliminar o Guarany-Ba na quarta-feira servirá para amenizar a relação entre torcida e clube, após duas eliminações no Gauchão e na Taça Farroupilha.
— Estamos fazendo uma mobilização, para que a gente possa classificar ne quarta-feira. E aí, a gente dá uma virada de chave, reorganiza, analisa a sequência para que a gente possa estar se ajustando — admitiu Marcelo Cabo.
Veja o histórico de participações:
1991
PRIMEIRA FASE
21/2/1991 - Caxias 2x1 XV de Piracicaba
28/2/1991 - XV de Piracicaba 1x1 Caxias
SEGUNDA FASE
10/3/1991 - Caxias 1x1 Goiás
21/3/1991 - Goiás 2x0 Caxias
1999
PRIMEIRA FASE
4/3/1999 - Caxias 3x2 Cruzeiro
10/3/1999 - Cruzeiro 5x0 Caxias
2000
PRIMEIRA FASE
22/3/2000 - Caxias 1x1 Avaí
29/3/2000 - Avaí 1x3 Caxias
SEGUNDA FASE
12/4/2000 - Caxias 1x0 Sergipe
19/4/2000 - Sergipe 2x1 Caxias
TERCEIRA FASE
25/4/2000 - Caxias 1x3 Cruzeiro
3/5/2000 - Cruzeiro 6x1 Caxias
2001
PRIMEIRA FASE
14/3/2001 - Caxias 0x1 Guarani
22/3/2001 - Guarani 4x1 Caxias
2002
PRIMEIRA FASE
6/2/2002 - Caxias 1x3 Santa Cruz
2007
PRIMEIRA FASE
14/2/2007 - Caxias 2x1 Coritiba
21/2/2007 - Coritiba 4x1 Caxias
2009
PRIMEIRA FASE
18/2/2009 - Guaratinguetá 2x0 Caxias
4/3/2019 - Caxias 2x1 Guaratinguetá
2011
PRIMEIRA FASE
16/2/2011 - Ceilândia 0x5 Caxias
SEGUNDA FASE
16/3/2011 - Botafogo-PB 0x1 Caxias
6/4/2011 - Caxias 3x1 Botafogo-PB
OITAVAS DE FINAL
14/4/2011 - Coritiba 4x0 Caxias
28/4/2011 - Caxias 0x1 Coritiba
2013
PRIMEIRA FASE
3/4/2013 - Resende 2x1 Caxias
18/4/2013 - Caxias 0x0 Resende
2015
PRIMEIRA FASE
14/3/2015 - Capivariano 3x0 Caxias
19/3/2015 - Caxias 0x0 Capivariano
2018
PRIMEIRA FASE
30/1/2018 - Caxias 0x0 Athletico-PR
2020
PRIMEIRA FASE
Caxias 1x1 Botafogo
2021
PRIMEIRA FASE
Caxias 0x1 Fortaleza
2024
PRIMEIRA FASE
Portuguesa Santista 0x1 Caxias
SEGUNDA FASE
Caxias 2x2 Bahia (5x6 nos pênaltis)
2025
PRIMEIRA FASE
Dourados-MS 0X2 Caxias
SEGUNDA FASE
Caxias 1x2 Fluminense