Saiba as datas e horários dos jogos de Caxias e Juventude nas quartas de final do Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou as datas e horários do quatro duelos que vão definir os semifinalistas do Gauchão 2026. Caxias e Juventude decidem a vaga como mandantes contra Ypiranga e São José, respectivamente.
O time grená será o primeiro a entrar em campo. A partida, que marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo, está confirmada para sexta-feira (6), às 20h30min. O duelo com o Canarinho será no Estádio Centenário e terá transmissão do Sportv e do Premiere.
Já o Juventude recebe o Zeca na segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, também com transmissão do Sportv e do Premiere.
As outras duas partidas das quartas de final ocorrem no final de semana. No sábado (7), às 18h30min, o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo. No domingo (8), será a vez de Inter e São Luiz, a partir das 18h, no Beira-Rio.
Nas quartas de final, as vagas serão definidas em jogos únicos. Para as semifinais, o chaveamento vai levar em conta a classificação geral dos quatro times que avançarem. O primeiro enfrenta o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro.
Quartas de final
6/2 (sex)
:: 20h30min
Caxias x Ypiranga (Sportv e Premiere)
7/2 (sáb)
:: 18h30min
Grêmio x Novo Hamburgo (Premiere)
8/2 (dom)
:: 18h
Inter x São Luiz (RBS TV, Sportv e Premiere)
9/2 (seg)
:: 20h
Juventude x São José (Sportv e Premiere)
Como está a classificação geral
- 1º) Inter: 15 pontos
- 2º) Juventude: 12
- 3º) Grêmio: 10
- 4º) São José: 9
- 5º) Caxias: 7
- 6º) Ypiranga: 7
- 7º) São Luiz: 7
- 8º) Novo Hamburgo: 6
- 9º) Monsoon: 6
- 10º) Inter-SM: 5
- 11º) Avenida: 5
- 12º) Guarany-Ba: 5