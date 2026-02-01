Saiba as datas e horários dos jogos de Caxias e Juventude nas quartas de final do Gauchão

Estádio Centenário receberá o primeiro jogo das quartas de final. Porthus Junior / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou as datas e horários do quatro duelos que vão definir os semifinalistas do Gauchão 2026. Caxias e Juventude decidem a vaga como mandantes contra Ypiranga e São José, respectivamente.

O time grená será o primeiro a entrar em campo. A partida, que marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo, está confirmada para sexta-feira (6), às 20h30min. O duelo com o Canarinho será no Estádio Centenário e terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Já o Juventude recebe o Zeca na segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, também com transmissão do Sportv e do Premiere.

As outras duas partidas das quartas de final ocorrem no final de semana. No sábado (7), às 18h30min, o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo. No domingo (8), será a vez de Inter e São Luiz, a partir das 18h, no Beira-Rio.

Nas quartas de final, as vagas serão definidas em jogos únicos. Para as semifinais, o chaveamento vai levar em conta a classificação geral dos quatro times que avançarem. O primeiro enfrenta o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro.

Quartas de final

6/2 (sex)

:: 20h30min

Caxias x Ypiranga (Sportv e Premiere)

7/2 (sáb)

:: 18h30min

Grêmio x Novo Hamburgo (Premiere)

8/2 (dom)

:: 18h

Inter x São Luiz (RBS TV, Sportv e Premiere)

9/2 (seg)

:: 20h

Juventude x São José (Sportv e Premiere)

Como está a classificação geral