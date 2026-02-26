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"Resultado catastrófico": presidente do Caxias afirma que elenco desmoronou e promete reformulações profundas

Após três eliminações consecutivas, presidente do Caxias admite necessidade de reestruturação no elenco e administração do futebol

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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