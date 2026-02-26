"Resultado catastrófico": presidente do Caxias afirma que elenco desmoronou e promete reformulações profundas

Roberto de Vargas falou sobre a eliminação na Copa do Brasil. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O presidente do Caxias, Roberto de Vargas, não quis anunciar nenhum medida de cabeça quente após a terceira eliminação seguida em um mês. Na noite desta quarta-feira (25), o Caxias desmoronou diante do Guarany de Bagé, que luta contra o rebaixamento no Gauchão. Na coletiva pós-jogo, ele disse que iria pensar melhor sobre possíveis mudanças no Centenário.

— Essas três desclassificações não estavam programadas. O elenco vem decaindo, o grupo foi desmoronando. Nesse momento, é muito difícil você tomar uma decisão acertada. Eu vou querer descansar essa noite, pensar, me reunir com meus pares, com meus vices e planejar o restante da temporada, mas mudanças terão que haver mais profundas — afirmou Roberto de Vargas, que completou:

— Essas desclassificações que a gente teve, essas, criam marcas, criam pechas e a gente não vai poder carregar isso junto. A gente vai ter que fazer uma depuração do elenco, uma depuração no administrativo do futebol, a gente vai ter que fazer mais coisas, vai ter que pensar melhor, contratar melhor, planejar melhor. Pode ter certeza que a gente vai reformular, vai qualificar, a nossa régua vai ter que subir em termos de qualidade.

O presidente admitiu que o elenco tem deficiências e as eliminações contra Ypiranga, São Luiz e Guarany são a prova. De Vargas também analisou esse momento com os resultado negativos em casa, perante o torcedor Grená:

— Foi visto claramente as deficiências do elenco e não faltou trabalho, mas o resultado que se está se colhendo é catastrófico. Então, a gente, com o tempo agora, um tempo meio forçado, até começar a Série C e a Copa Sul-Sudeste, a gente vai ter que se reestruturar novamente, armazenar forças e fazer tudo isso com sabedoria. Para a nossa verba não é muito grande, mas a gente vai ter que usar ela melhor — destacou.

"Não quero me esconder"

Questionado sobre possíveis mudanças no departamento de futebol, o presidente preferiu não se manifestar. Ele adotou o tom de bombeiro para não incendiar ainda mais os bastidores do Estádio Centenário:

— Tem que decidir com calma e agora eu não estou podendo ter a calma necessária para a avaliação. A gente tem que ver o trabalho, tem que ver as condições que foi dada e a gente precisa escutar mais gente, precisa escutar todo o pessoal que faz parte da direção, precisa escutar o porteiro, precisa escutar a torcida. Ou traduzir o sentimento da torcida. Então, agora não é a hora — disse o presidente, que ainda falou:

— Eu vim aqui porque eu não quero me esconder nesse momento. O gaúcho não desiste e a gente vai se organizar, vai contratar, vai treinar, vamos botar de novo todo o gás e vamos para frente.