Reformulação em andamento: Caxias se movimenta e negocia oito contratações

Atacante Luis Miguel chega por empréstimo do Vitória. Victor Ferreira / EC Vitória/Divulgação

O começo de 2026 não está do jeito que a torcida do Caxias imaginava. O time foi eliminado dentro de casa duas vezes em fevereiro. Diante do Ypiranga, caiu nas quartas de final do Gauchão; já contra o São Luiz, a queda ocorreu logo no primeiro mata-mata da Taça Farroupilha.

Diante dos maus resultados, a direção foi ao mercado pra reformular o grupo de atletas. O Grená encaminhou as contratações do volante Marcelo Freitas, da Portuguesa, e dos atacantes João Lucas, do Velo Clube-SP, e Luis Miguel, do Vitória.

PERFIS

Marcelo Freitas estava na Portuguesa desde o final da temporada passada. Portuguesa / Divulgação

Marcelo Freitas, 31 anos, formou-se na base do Grêmio e acumula experiências no futebol alemão, português, romeno e dos Emirados Árabes, onde obteve destaque no ano passado pelo Hatta Club, com 22 jogos, 10 gols e quatro assistências.

Contratado pela Lusa ainda em 2025, o volante deixa o clube com apenas cinco jogos disputados e dois gols marcados. Na atual temporada, no entanto, ele atuou pouco mais de cinco minutos na derrota para o Guarani, pelo Paulistão.

Por sua vez, João Lucas, de 25 anos, deixa o Velo Clube após viver emoções distintas pelo clube paulista. No Estadual, a equipe foi rebaixada para a Série A-2 do Paulistão. Porém, pela Copa do Brasil, o Velo Clube eliminou o Vasco-AC, nos pênaltis, fora de casa, e garantiu classificação à segunda fase. João Lucas atuou os 90 minutos desta partida.

Ele deixa o time paulista após seis jogos e nenhum gol marcado. O atacante ainda acumula passagens por Figueirense, Vila Nova, Manaus e Ituano.

Já Luis Miguel, 21 anos, é cria da base do Vitória e chega por empréstimo do clube baiano até o final da temporada. Ele já havia sido emprestado para equipes como Chapecoense e Boatafogo-PB. Em 2026, pelo Vitória, o atacante atuou em cinco partidas, com um gol e uma assistência.

— Eles já vão treinar hoje (terça) e se forem regularizados vão para o jogo. Aí a gente vai entender se é o momento deles começarem ou de virarem opções. A gente precisa entender todo o contexto — destacou o técnico Marcelo Cabo sobre a utilização dos reforços contra o Guarany-Ba pela Copa do Brasil.

Além deles, o Caxias tem pelo menos mais cinco negociações em andamento e espera anunciar os novos atletas nos próximos dias. O goleiro Thiago Coelho e o zagueiro Ianson, em conversas com o clube, além do centroavante Salatiel, do América-RN, que já tem pré-contrato com o Grená, devem ser oficializados. O clube ainda busca um meia-atacante e um zagueiro.

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