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"Reforço interessante": ex-técnico do Juventude indica contratação de atacante do Verdão ao Fortaleza 

Clube pode ter dificuldades para manter um dos titulares na disputa da Série B do Brasileiro

Tiago Nunes

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