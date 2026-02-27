"Reforço interessante": ex-técnico do Juventude indica contratação de atacante do Verdão ao Fortaleza 

Técnico Thiago Carpini deixou o Juventude no fim de 2025. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O técnico Thiago Carpini pode ser o pivô de uma importante movimentação de mercado entre Caxias do Sul e Fortaleza. Em entrevista ao Jornal O Povo, o atual comandante do Leão do Pici não escondeu o desejo de contar com o atacante Gabriel Taliari, de 28 anos, para a disputa da Série B do Brasileiro.

O interesse do clube cearense ganha força após a venda do atacante Bareiro ao Boca Juniors por R$ 18,6 milhões, operação que deixou cerca de R$ 9,6 milhões nos cofres do Fortaleza. Com dinheiro em caixa e a necessidade de repor a peça ofensiva, Taliari — homem de confiança de Carpini desde 2023 — surge como o alvo.

O "Padrinho" Carpini

Thiago Carpini foi o responsável pela chegada de Taliari ao Estádio Alfredo Jaconi em 2023. O treinador relembrou os bastidores daquela contratação para justificar seu interesse atual:

— Gostaria muito de contar, me ajudou muito no Juventude. Fui eu que trouxe o Taliari. Quando cheguei em 2023, no último dia da janela, perdemos o Rodrigo Rodrigues para a Tunísia. Fomos buscar o Taliari, que estava no CSA. Tinha enfrentado ele no Paulista e conhecia sua capacidade — detalhou o técnico.

Gabriel Taliari possui contrato com o Juventude até o fim de 2026. O presidente Fábio Pizzamiglio já manifestou publicamente o interesse em renovar e estender ainda mais esse vínculo.

A direção não confirma o recebimento de proposta oficial pelo jogador. Desde o fim do ano passado, um dos alvos no mercado tem sido o volante Mandaca. Porém, o clube só aceita abrir conversas mediante valores significativos e com parte do pagamento à vista.