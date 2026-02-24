Quanto o Caxias recebe se vencer o Guarany-Ba e qual será a premiação para o grupo de atletas

Atacante Jhonatan Ribeiro foi o destaque do duelo entre as duas equipes pelo Gauchão 2026. Luiz Erbes / SER Caxias/Divulgação

Caxias e Guarany-Ba já garantiram R$ 830 mil pela participação na segunda fase da Copa do Brasil. Mas quem ficar com a vaga no confronto desta quarta-feira (25), no Estádio Centenário ainda irá garantir mais R$ 950 mil aos cofres do clube.

Em reunião interna na segunda-feira (23), a direção grená decidiu que 25% do valor da premiação pela classificação na Copa do Brasil será distribuído ao grupo de atletas: cerca de R$ 237 mil.

O restante permanecerá nos cofres do clube para gastos diários e investimentos no departamento de futebol, uma vez que o clube está negociando com pelo menos oito reforços e terá que dispensar cerca de 10 nomes do atual elenco.

Premiação da Copa do Brasil:

2ª fase

Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão;

R$ 1,38 milhão; Grupo II (Série C, D e outros): R$ 830 mil.

3ª fase

Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão;

R$ 1,53 milhão; Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 950 mil.