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Deu o recado
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"A gente errou na avaliação de escolha do técnico", justifica presidente do Caxias sobre momento do clube

Roberto de Vargas ainda confirmou que 10 jogadores serão contratados para ficar à disposição caso clube avance à terceira fase da Copa do Brasil

Rafael Rinaldi

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Maurício Reolon

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