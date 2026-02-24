"A gente errou na avaliação de escolha do técnico", justifica presidente do Caxias sobre momento do clube

Roberto de Vargas falou ao Show dos Esportes, Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias foi ao mercado e contratou três novas peças para qualificar o elenco de Marcelo Cabo. E de acordo com o presidente Roberto de Vargas, pelo menos dois deles podem ficar à disposição para a estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (25), diante do Guarany-Ba.

— Temos que juntar os cacos e tentar estimular os jogadores, incentivar, fazer o máximo possível para ver se a gente passa do Guarany. Vamos colocar um jogador novo, com certeza, à disposição: o Marcelo, meia que vem por empréstimo junto à Portuguesa; um jogador que é um 5 ou 8 e já está concentrado. Vai também o João Lucas, meia-atacante que vem por empréstimo do Vila Nova. Esse está concentrado, só falta condição de jogo — revelou ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Mesmo com essa afirmação, porém, até a publicação desta matéria, o registro deles no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF ainda não havia sido confirmado. Os atletas não ficarão à disposição no duelo com o Guarany.

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Pressão e críticas à montagem de elenco

De Vargas comentou sobre as reuniões internas e com a torcida realizadas nos últimos dias após a queda na Taça Farroupilha, para o São Luiz.

— A gente vem desde sábado, depois da catástrofe, conversando, nos reunindo. Domingo, trabalhamos das nove às quatorze horas ligando pra jogador, ligando pra empresário, ligando pra presidente de clube, fazendo uma operação pra ver se a gente consegue deixar algum jogador à disposição.

O mandatário grená ainda não quis comentar quais jogadores serão dispensados em breve, mas prometeu mudanças no elenco.

— Deverão vir ao todo em torno de dez jogadores. Após o jogo da Ponte Preta, se nós passarmos pelo Guarany, aí virão outros jogadores para completar o elenco — declarou De Vargas, que fez críticas a Fernando Marchiori pela montagem do elenco:

— O departamento de futebol foi assessorado pelo técnico que estava aí anteriormente. Infelizmente, a gente errou na avaliação de escolha do técnico, mas isso foi bom ter acontecido agora, em tempo de a gente rever o elenco com outro perfil.

Sobre as saídas de Tomas Bastos, Wellington Reis e Andrew, o presidente do Caxias foi taxativo:

— Os jogadores que saíram não foi só porque eles quiseram, foi de acordo com a direção. O Caxias também queria que eles saíssem.

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CONVOCAÇÃO

Por fim, Roberto de Vargas comentou que ambiente espera ver no Centenário na quarta e fez uma autocrítica.