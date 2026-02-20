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Pleno do TJD reduz pena, mas titular do Juventude está fora da decisão com o Grêmio

Mesmo com mudança em julgamento, Patryck Lanza será desfalque de Maurício Barbieri na semifinal de domingo 

Tiago Nunes

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