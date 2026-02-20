Pleno do TJD reduz pena, mas titular do Juventude está fora da decisão com o Grêmio

Patryck Lanza foi autor do gol de empate na Arena. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Em julgamento realizado nesta sexta-feira (20), o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) analisou o recurso do Juventude referente à suspensão do lateral-esquerdo Patryck Lanza. O tribunal decidiu pela redução da pena original de quatro jogos para apenas uma partida de suspensão.

Apesar da redução significativa, a decisão mantém o atleta fora do jogo de volta das semifinais do Gauchão, contra o Grêmio, neste domingo (22), às 18h, no Alfredo Jaconi.

Patryck havia sido punido em primeira instância após ser expulso no confronto contra o Inter de Santa Maria, ainda pela fase classificatória. Na ocasião, câmeras de televisão flagraram o jogador fazendo um gesto de "roubo" com as mãos enquanto deixava o gramado.

A defesa alviverde buscou a desclassificação do artigo 243-F (ofensa à honra) para o artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou ética esportiva). O clube argumentou que o jogador possui bom histórico disciplinar, além de ser sua primeira situação disciplinar. Com isso, tentava a pena de advertência.

Divergência no Pleno

Primeiro a votar, o relator, Luis Fernando Moreira, negou o recurso e manteve os quatro jogos, citando jurisprudências do STJD, sendo acompanhado pelo auditor Pedro Delgado. No entanto, o auditor Pedro Dahne abriu uma divergência.

Dahne votou pela mudança do artigo e pela redução da suspensão para o mínimo legal (um jogo). O entendimento foi seguido pelos auditores Ademar Scheffler, Mauricio Grazziotin e João Wolff, consolidando o novo veredito por maioria de votos.

Peça-chave no esquema de Barbieri

A ausência de Patryck Lanza é uma grande baixa para o técnico Maurício Barbieri. O lateral, que chegou por empréstimo do São Paulo, adaptou-se rapidamente ao sistema 3-5-2 e tornou-se titular absoluto. Com dois gols na temporada, sua mobilidade e apoio ofensivo são importante para o equilíbrio da equipe.

Foi dele o gol de empate na Arena, no 1 a 1, que manteve o Juventude com chances de garantir vaga à final com uma vitória simples no Jaconi.

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