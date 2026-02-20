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Para apagar a imagem ruim diante da torcida, Caxias recebe o São Luiz pela Taça Farroupilha

Equipe grená joga por empate neste sábado para avançar à final. Outro duelo tem São José contra o Novo Hamburgo

Maurício Reolon

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