Para apagar a imagem ruim diante da torcida, Caxias recebe o São Luiz pela Taça Farroupilha

Marcelo Cabo projetou os dois próximos jogos em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Em cinco dias, duas partidas com caráter decisivo no Estádio Centenário. Seja pela semifinal da Taça Farroupilha ou pela segunda fase da Copa do Brasil, o Caxias volta para casa com a obrigação de vencer para apagar a imagem ruim que deixou diante do torcedor na última vez que o encontrou. Foi no duelo com o Ypiranga, na derrota por 2 a 0, pelas quartas de final do Estadual.

Para conquistar um ambiente de mais confiança, o primeiro desafio será diante do São Luiz, neste sábado, às 16h. Com a vantagem por ter vencido por 2 a 1 em Ijuí, o time grená pode empatar que avança à final da Taça Farroupilha.

— A gente conseguiu voltar a fazer gols, voltar a vencer. Também finalizamos o jogo com 11 atletas, que era algo que era muito importante. Dentro do contexto, de um mata-mata, saímos na frente com um bom resultado e encaramos com uma virada de chave — destacou o técnico Marcelo Cabo, sobre o duelo em Ijuí.

Na outra disputa, o Novo Hamburgo saiu na frente do São José, por 3 a 2, mas agora terá de encarar o gramado sintético do Passo D'Areia. O campeão garante uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

Mesmo com a vantagem importante no confronto, o treinador do Caxias diz que é preciso atenção redobrada para confirmar a classificação.

— Entendemos que ainda não estamos classificados. É pé no chão. Jogamos dentro de casa, e não podemos negociar resultado. Aprendemos com o último jogo em casa, que foi muito ruim. Precisamos estar muito atentos. Não colocar o resultado embaixo do braço e buscar a vitória — projetou o técnico grená.

O resultado de sábado certamente também interfere no aspecto anímico, em como o Caxias chegará para um dos grandes objetivos da temporada. Na estreia pela segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único, a equipe de Marcelo Cabo vai receber o Guarany-Ba, na próxima quarta-feira.