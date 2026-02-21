OUÇA AGORA: Caxias x São Luiz pela semifinal da Taça Farroupilha

Neste sábado (21), o Caxias tem uma importante decisão diante de sua torcida. No Estádio Centenário, enfrenta o São Luiz pelo jogo de volta da semifinal da Taça Farroupilha. O confronto inicia às 16h.
Na ida, no Estádio 19 de Outubro, o Grená voltou a vencer após quatro jogos e garantiu a vantagem. Calyson e Jeam marcaram para o time da Serra, enquanto Victor Jesus descontou para o mandante.
Com o placar à seu favor, a equipe de Marcelo Cabo joga por um empate ou vitória para se classificar à final. Triunfo adversário por um gol leva a partida para os pênaltis. O campeão do torneio garante vaga à Copa do Brasil de 2027.
O Futebol da Gaúcha transmite o confronto a partir das 15h30min na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagem de Alex Torrealba e comentário de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Marcelo Dal Soler; Thiago Ennes, Maurício, Andrés Robles e Roberto; Lucas Cândido, Matheus Nunes e Yann Rolim; Calyson, Douglas Skilo e Jeam. Técnico: Marcelo Cabo.
São Luiz: Gabriel; Marcão e Gabriel Santiago; Lucas Hian, Lucas Hulk, Araújo, Guilherme Escuro e Higor; Rogério Sena, Vidmar e Felipe Rangel. Técnico: Paulo Henrique Marques.