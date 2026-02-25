OUÇA AGORA: Caxias x Guarany de Bagé pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (25), o Caxias tem mais um duelo decisivo na temporada. Pela segunda fase da Copa do Brasil, enfrenta o Guarany de Bagé no Estádio Centenário. O confronto inicia às 20h.
Na reta final do Gauchão, o técnico Marcelo Cabo perdeu alguns atletas e vem tratando de buscar preenchedores para as vagas em aberto.
O Grená também quer quebrar um tabu. São quase 15 anos sem vencer em casa pela Copa do Brasil. Já o Alvirrubro não sabe o que é ganhar em Caxias do Sul há 55 anos. A última vitória foi em 1971.
Escalações:
Caxias: Marcelo Dal Soler; Thiago Ennes, Maurício, Andrés Robles e Roberto; Lucas Cândido, Matheus Nunes; Calyson, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo e Jeam. Técnico: Marcelo Cabo.
Guarany de Bagé: Thiago Gonçalves; Raphinha, Jeam Martim, Albert e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho, Murilo e Marquinhos; Tony Jr. e Welder. Técnico: Gelson Conte.