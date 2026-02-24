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Os dois tabus que Caxias e Guarany-Ba tentam derrubar nesta quarta-feira

Equipes precisam do resultado positivo para avançar de fase na Copa do Brasil e acabar com sequência negativa que incomodas os torcedores

Rafael Rinaldi

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