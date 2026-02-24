Os dois tabus que Caxias e Guarany-Ba tentam derrubar nesta quarta-feira

Grená, de Douglas Skilo, levou a melhor sobre o Guarany no Gauchão. Luiz Erbes / SER Caxias/Divulgação

Quando a bola rolar nesta quarta-feira (25), no Estádio Centenário, Caxias e Guarany-Ba tentarão vencer para avançar de fase na Copa do Brasil. E, mais do que isso, os dois clubes tentam pôr fim em uma sequência negativa.

O Grená não vence um duelo de Copa do Brasil no Estádio Centenário há quase 15 anos. A última vez que isso aconteceu foi na edição de 2011. Pela segunda fase, o Caxias já havia vencido o Botafogo-PB, em João Pessoa, por 1 a 0. A partida de volta ocorreu no dia 6 de abril, em Caxias do Sul. Vitória grená por 3 a 1, com gols de Marcelo Ramos, Lima e Gerley.

Desde então foram oito duelos em casa, com cinco empates e três derrotas. Em 2025, a queda ocorreu na segunda fase, diante do Fluminense, ao perder por 2 a 1.

Guarany não vence em Caxias há 55 anos

Já o jejum do Guarany-Ba é ainda maior. O time de Bagé não vence o Caxias em jogos oficiais no Estádio Centenário desde o Gauchão de 1971. Há quase 55 anos, no dia 21 de abril, os visitantes fizeram 1 a 0. Neste período foram 17 jogos, com 10 vitórias grenás e sete empates.

O encontro mais recente entre os dois em Caxias do Sul ocorreu na terceira rodada do Gauchão 2026. Ainda sob o comando de seus antigos treinadores, o Caxias, de Fernando Marchiori, venceu o Guarany, de William Campos, por 4 a 1.