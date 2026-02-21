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"Nós cumprimos a lei", diz presidente do Juventude sobre polêmica de ingressos para o Grêmio

Clube alviverde confirmou a venda de 1.840 bilhetes para a torcida visitante no jogo de domingo

Maurício Reolon

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Tiago Nunes

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