"Nós cumprimos a lei", diz presidente do Juventude sobre polêmica de ingressos para o Grêmio

Pizzamiglio relembrou situação polêmica de 2024. Camila Corso / Agência RBS

A antevéspera da semifinal do Gauchão de 2026 ganhou mais uma polêmica fora de campo. Após o Juventude anunciar que os ingressos para a torcida do Grêmio estavam esgotados, e que os 1.840 bilhetes foram vendidos, o presidente gremista, Odorico Roman, se manifestou questionando a decisão.

Em entrevista à repórter Valéria Possamai, de GZH, o dirigente falou sobre um acordo que teria sido feito para que o Grêmio tivesse 4,2 mil ingressos no Alfredo Jaconi.

Em participação no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, respondeu sobre o assunto.

— Na final do Gauchão (de 2024), a gente cedeu toda a nossa ferradura norte, e quando a gente precisou da contrapartida, não teve. O Juventude passou por hábito disponibilizar para a torcida visitante, que não consegue nos proporcionar os mesmos 10% fora, os 10% de ingressos, que é o mínimo possível para a torcida adversária — relembrou Pizzamiglio, que explicou:

— Isso nunca mudou, não houve nenhum acordo de que isso não fosse acontecer, até porque se a gente necessitasse dos 10% da Arena, os 6 mil ingressos lá na Arena, a gente não iria conseguir usar.

Odorico Roman ainda chegou a dizer na entrevista que seriam 2,1 mil ingressos vendidos para o torcedor do Grêmio, número corrigido pelo mandatário alviverde: