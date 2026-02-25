No primeiro jogo da temporada, Juventude tem duelo eliminatório na Copa do Brasil Sub-17 

Ju iniciou os treinamentos no início de fevereiro. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A temporada oficialmente se inicia para o time sub-17 do Juventude. Nesta quarta-feira (25), o Verdão tem seu primeiro confronto. Pela primeira fase da Copa do Brasil 2026, enfrenta o Operário-MS. O jogo inicia às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

A partida não terá transmissão. O torcedor tem entrada gratuita no Estádio para acompanhar o duelo, mediante doação de 2kg de alimento. Os portões abrem às 14h.



