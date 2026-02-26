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"Não tenho nem palavras para falar o que a gente precisa", diz lateral após nova eliminação do Caxias

Com a eliminação, time grená deixa de arrecadar R$ 950 mil e segue sem vencer em casa na Copa do Brasil desde 2011

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