"Não tenho nem palavras para falar o que a gente precisa", diz lateral após nova eliminação do Caxias

Roberto foi o único jogador a conceder entrevista na saída de campo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias conseguiu o que parecia impossível. Foi três vezes eliminado no Estádio Centenário em menos de três semanas. O último fracasso custou caro: R$ 950 mil que não vão entrar nos cofres do clube grená após a eliminação para o Guarany de Bagé, na segunda fase da Copa do Brasil.

Após a queda na estreia da competição nacional, só o lateral-esquerdo Roberto falou na saída de campo.

— Precisa ter vontade, mas precisa matar o jogo. Concluir no gol. A gente não quer jogar a culpa pro outro. Eu não tenho nem palavras para falar o que a gente precisa. Estamos treinando pra caramba, a gente dá nosso máximo, vocês viram que conseguimos impor nosso jogo, mas precisamos fazer os gols — disse Roberto, que completou:

— E aí não é culpa dos atacantes. A gente precisa converter as chances que a gente tem. Não adianta. Na fase que a gente está, os caras vem uma vez e fazem o gol. Nós vamos cinco, dez vezes, e nada.

Em uma autoavaliação, o jogador lamentou o momento e afirmou que o Caxias precisa mudar para a sequência da temporada.

— Eu sou o primeiro. Aquilo que eu estou fazendo não está adiantando. Então, preciso melhorar mais — destacou o jogador.