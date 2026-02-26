"Não podemos analisar com o fígado", afirma técnico do Caxias sobre o futuro após terceira eliminação seguida

Técnico Marcelo Cabo não conseguiu fazer o time evoluir. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias está eliminado pela terceira vez em um mês. Após cair da disputa do título do Gauchão e da Taça Farroupilha, o elenco grená desmoronou diante do Guarany de Bagé, que luta para não cair à Divisão de Acesso no Estadual. O time perdeu por 1 a 0 no jogo único da segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (25).

Após a partida, o técnico Marcelo Cabo comentou sobre a terceira eliminação seguida, todas no seu comando. Ele pediu sobriedade neste momento sobre as analises do futuro do Caxias, que terá um mês sem futebol.

— A gente perdeu jogadores durante o Estadual, não podíamos mais inscrever. Jogadores que já estão chegando são peças de reposição dos que saíram. A partir de amanhã, a gente vai sentar, vai analisar tudo com muita sobriedade, não podemos analisar com o fígado. É um momento agora muito difícil para todos nós. A gente precisa qualificar esse elenco, e todos nós estamos sabedores disso — declarou o treinador, que completou:

— É um momento muito difícil, é um momento de três eliminações seguidas dentro de casa. É uma coisa que merece muita reflexão, mas não só reflexão, merece atitude, tomada de decisões para a frente. É inadmissível a gente ter três eliminações em casa, diante do nosso torcedor.

O JOGO

Em campo se viu um Caxias com muitas dificuldades e dando muitos espaços ao adversário. O jogo virou uma montanha russa de ataque contra defesa e vice-versa. O Caxias teve chances, mas faltou qualidade para concluir, algo que virou rotina neste começo de temporada.

— Eu não vejo uma questão que a gente não produziu. Tivemos volume de jogo. A gente criou bastante chances de gols e, infelizmente, pecamos mais uma vez onde a gente vem pecando, nas definições de último terço. É o refino, é a tomada de decisão, é a finalização. A gente teve chances para não só vencer o jogo, mas como sair com um placar elástico — analisou Marcelo Cabo.