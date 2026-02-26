Esportes

Decepção no Centenário
Notícia

"Não podemos analisar com o fígado", afirma técnico do Caxias sobre o futuro após terceira eliminação seguida

Equipe foi derrotada pelo Guarany de Bagé e acumula três eliminações consecutivas em diferentes competições nesta temporada.

Tiago Nunes

Enviar email

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS