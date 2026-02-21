Esportes

Derrota em casa
Notícia

"Não foi tão ruim tecnicamente", diz treinador do Caxias após nova eliminação

Marcelo Cabo enumerou as 19 finalizações do time e lamentou a falta de pontaria na derrota em casa para o São Luiz

Maurício Reolon

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS