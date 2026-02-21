"Não foi tão ruim tecnicamente", diz treinador do Caxias após nova eliminação

Cabo saiu de campo junto com os seus atletas, vaiados pelo torcedor. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias voltou a ser eliminado no Gauchão 2026. Depois da queda nas quartas de final para o Ypiranga, o time do técnico Marcelo Cabo deu novo vexame em casa e acabou derrotado pelo São Luiz por 1 a 0 no tempo e por 3 a 2 nos pênaltis.

- Primeiramente é pedir desculpas ao nosso torcedor. Pela segunda vez consecutiva uma eliminação em casa. Agora, temos que parar de pedir desculpas e dar a eles uma classificação na quarta-feira. Temos que fazer diferente - disse o treinador grená.

Na avaliação da partida, Cabo lamentou as chances desperdiçadas na segunda etapa, mas não admitiu a má atuação técnica do time.

- A gente acaba sendo eliminado sem o meu goleiro fazer uma defesa no jogo. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas fizemos um bom segundo tempo. Faltou o gol. Faltou caprichar. Se você olhar os números do jogo, foram 19 finalizações, seis no gol e quatro chances claras. Não foi tão ruim tecnicamente - disse Marcelo Cabo, que completou: