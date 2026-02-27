Na temporada de despedida, Shamell será um dos capitães do Jogo das Estrelas do NBB

Shamell participou do Show dos Esportes, da Gaúcha Serra, nos Pavilhões da Festa da Uva. William Cabral / OFF Photo / Divulgação

O ala Shamell, 45 anos, terá uma festa especial dentro da sua temporada de despedida. O jogador do Caxias do Sul Basquete foi confirmado como um dos capitães do Jogo das Estrelas do NBB 2026. O evento, marcado para 28 de março, vai ocorrer no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O evento reunirá gerações, estilos e histórias diferentes dentro de quadra. À frente das equipes estarão quatro nomes que representam bem o momento da competição: Alexey Borges, Cristiano Felício, Wini Silva e Shamell.

Um dos estrangeiros que mais marcou história no NBB, Shamell será o líder do time do NBB Mundo. Será sua despedida do evento, para o qual ele foi chamado em outras 13 oportunidades. A escolha carrega simbolismo e reconhecimento por tudo o que o norte-americano representa ao basquete nacional.

— Estou bem feliz por ter sido escolhido como capitão neste que será o meu último Jogo das Estrelas. Agradeço ao pessoal da Liga por me fazer esse convite. Estou muito motivado para ganhar e terminar minha carreira com uma vitória representando o time dos estrangeiros — disse Shamell ao site da LNB.

No formato desta edição, Alexey Borges e Cristiano Felício terão a missão de montar suas equipes a partir de um draft especial entre 16 jogadores selecionados por votação, escolhendo, alternadamente, os atletas que defenderão seus times.