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Na temporada de despedida, Shamell será um dos capitães do Jogo das Estrelas do NBB

Jogador do Caxias Basquete vai participar pela última vez do evento, que acontece em 28 de março, em São Paulo

Maurício Reolon

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