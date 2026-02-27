Meia da Portuguesa é o segundo reforço do Caxias após reformulação prometida pela direção

Marcelo atuou apenas em um jogo pela Lusa na atual temporada. Portuguesa / Divulgação

Depois de confirmar a chegada do meia-atacante João Lucas, do Vila Nova, nesta sexta-feira (27), o Caxias também anunciou a contratação do meio-campista Marcelo Freitas, 31 anos, que chega por empréstimo da Portuguesa até o fim da Série C do Brasileiro.

Marcelo formou-se na base do Grêmio e acumula experiências no futebol alemão, português, romeno e dos Emirados Árabes, onde obteve destaque no ano passado pelo Hatta Club, com 22 jogos, 10 gols e quatro assistências.

Contratado pela Lusa ainda em 2025, o meia deixa o clube com apenas cinco jogos disputados e dois gols marcados. Na atual temporada, no entanto, ele atuou pouco mais de cinco minutos na derrota para o Guarani, pelo Paulistão.

O terceiro reforço que será anunciado pela direção após a reformulação prometida depois da eliminação na Copa do Brasil para o Guarany-Ba será o atacante Luis Miguel, de 21 anos, do Vitória.

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