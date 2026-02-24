Lesão muscular tira lateral do Juventude da estreia na Copa do Brasil

Lanza só deve ficar à disposição para a estreia na Série B. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O Juventude vai seguir com um desfalque importante para a próxima partida, a estreia na segunda fase da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Patryck Lanza teve confirmada uma lesão muscular de grau dois e não vai ter condições de atuar no dia 5 de março, quinta-feira, contra o Guaporé-RO, no Alfredo Jaconi.

O jogador já ficou de fora da partida contra o Grêmio, no duelo de volta das semifinais do Gauchão. Lanza já havia acusado a lesão quando foi julgado e recebeu uma partida de suspensão, no pleno do TJD, por conta dos gestos feitos contra a arbitragem ao ser expulso diante do Inter-SM.

No duelo do último domingo, Marcos Paulo atuou na ala pelo lado esquerdo. Outra alternativa, Alan Ruschel ficou no banco, mas sem as melhores condições por conta de dores no joelho.

O grupo de jogadores do Ju se reapresentou nesta terça-feira (24) após a eliminação no Gauchão. A estreia na Série B está prevista para ocorrer entre 20 e 22 de março, contra o Avaí, em Santa Catarina.