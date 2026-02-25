Lateral passa por artroscopia e desfalca o Juventude na sequência da temporada

Alan Ruschel tem dois jogos pelo Juventude na temporada. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O técnico Maurício Barbieri deverá manter Marcos Paulo como ala na estreia da Copa do Brasil na próxima semana. O motivo é que ele ganhou um problema para o setor. O titular da posição, Patryck Lanza sofreu uma lesão muscular na coxa de grau 2. A recuperação deve levar até 20 dias. Assim, o atleta deve ficar à disposição somente na estreia da Série B do Brasileirão, contra o Avaí, entre os dias 20 e 22 de março.

A segunda opção que o treinador teria passou por uma artroscopia no joelho nesta terça-feira (25). Alan Ruschel vinha com dores no joelho desde o clássico Ca-Ju, pela primeira fase do Gauchão, quando o Juventude venceu por 1 a 0 com gol de Rodrigo Sam, no último lance da partida. Além do Ca-Ju, que ele atuou os 90 minutos, o Ruschel entrou em campo diante do Novo Hamburgo nesta temporada.

No jogo contra o Grêmio, pelo compromisso de ida da semifinal do Gauchão, em Porto Alegre, Alan Ruschel não foi relacionado e ficou de fora do duelo. O atleta ainda seguia com dores e desfalcou o time.

A tendência é que Ruschel fique de fora das primeiras rodadas da Série B do Brasileirão, com um tempo de recuperação estimado de até dois meses. Desde 2023 no Estádio Alfredo Jaconi, Ruschel fez 26 partidas na temporada de 2025. O atleta renovou seu contrato com o Juventude para este ano, que deve ser o último antes de se aposentar dos gramados.