Juventude recebe o Bragantino em busca da primeira vitória no Brasileirão Sub-20

Papo estreou com derrota para o Cruzeiro. Gustavo Martins / Cruzeiro,Divulgação

Pela segunda rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude busca o primeiro triunfo na competição. O confronto é contra o Bragantino, e acontece nesta terça-feira (24), às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Para acompanhar a partida, o torcedor tem entrada gratuita, mediante doação de 2kg de alimento. Os portões abrem às 14h.

Na estreia da competição, os dois times acabaram derrotados. O Papo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, enquanto o Massa Bruta levou a pior contra o Flamengo e perdeu por 6 a 4, em casa.

Na estreia como mandante, o Ju precisa de uma postura diferente do que na atuação contra a Raposa. No duelo em Minas Gerais, o Alviazul comandou as chances de gol e o Verdão tratou apenas de se defender.

O duelo não terá transmissão.