Esportes

2ª rodada
Notícia

Juventude recebe o Bragantino em busca da primeira vitória no Brasileirão Sub-20

Equipes se enfrentam no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, a partir das 15h desta terça-feira (24) 

Camila Corso

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