Juventude perde para o Cruzeiro na estreia do Brasileirão Sub-20

Neste sábado (21), o Juventude fez a sua estreia no Brasileirão Sub-20 2026. Diante do Cruzeiro, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, acabou derrotado por 2 a 0.
Com isso, o Ju inicia o principal campeonato com um revés. Em janeiro, o Papo disputou a Copa São Paulo 2026, eliminado na terceira fase pelo Botafogo. Já o Cruzeiro, levantou o caneco do torneio de base.
O próximo jogo é contra o Bragantino e acontece na terça-feira (24), às 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
Domínio Alviazul
Apesar das poucas oportunidades reais de gol, a posse de bola era do mandante no início do jogo, enquanto o Papo buscava se defender e agir nos contra-ataques.
A primeira chance do Ju foi aos 35, quando Schaffer pulou alto após cobrança de escanteio e cabeceou nas mãos do goleiro.
Aos 47, o sufoco da Raposa fez efeito. Ivanilson cobrou e André pulou sozinho para cabecear e abrir o placar. Cruzeiro 1 a 0.
Na volta do intervalo, o cenário piorou. Aos quatro minutos, novamente Ivanilson colocou a bola na área e Rhuan Gabriel cabeceou no canto direito de Joaquim. Cruzeiro 2 a 0.
O Verdão tentava chegar, mas não conseguia passar pelos zagueiros do Alviazul. Tentando chutes de fora da área, o goleiro Vitor era seguro na defesa. O arqueiro alviverde Joaquim intervia de formas precisas em ataques do mandante.
Os cinco minutos de acréscimos foram apenas protocolares para concretizar a vitória do mandante.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão Sub-20 — 1ª rodada
Cruzeiro 2 x 0 Juventude
Toca da Raposa
Cruzeiro: Vitor Lamounier; Ivanilson (Otávio Gabriel, 39 min./2°), Kaiquy Luiz, Kelvin e William (Gustavinho, 21 min./2°); Alessandro (Dayvinho, 26 min./2°), Rhuan Gabriel (Dudu, 39 min./2°) e Murilo; André (Pietro, 21 min./2°), Rayan (Gustavo Zago, 39 min./2°) e Pablo. Técnico: Mairon César.
Juventude: Joaquim; Alexandre, Kauê Lima, Schaffer e Gabriel Borges; Kaynan (Yarlei, 26 min./2°), Sasso (Roberson, 36 min./2°) e Beto (Lucca, 12 min./2°); Wictor (Matheus Henrique, 12 min./2°), Scatolin (Pedro Henrique, 36 min./2°) e Carlinhos (João Silveira, 36 min./2°). Técnico: Filipe Dias.
Gols: André (C), aos 57 minutos do primeiro tempo; Rhuan Gabriel, aos 4 minutos do segundo tempo.
Amarelos: Alexandre (J); Kaiquy (C).
Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho, auxiliado por Pablo Almeida da Costa e Samuel Henrique Soares Silva.