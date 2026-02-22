Juventude para na goleira do Atlético-MG e soma primeiro ponto no Brasileirão Feminino

Equipe de Kamille Loirão parou na goleira Weber. Leonardo Bidese / Juventude,Divulgação

As gurias do Juventude somaram o primeiro ponto no Brasileirão Feminino 2026. Na tarde deste domingo (22), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, as Esmeraldas pressionaram, foram melhores em campo, mas não conseguiram sair do 0 a 0 contra o Atlético-MG.

Na estreia, o time alviverde foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Na próxima rodada, que só acontece em 14 de março, o Ju vai enfrentar o América-MG, em Belo Horizonte.

Diante do Galo, na primeira etapa, a equipe do técnico Luciano Brandalise criou as principais oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar. Logo no começo da partida, Loirão chegou livre na área e finalizou para a defesa da goleira Weber. Na sequência, a camisa 1 do Galo fez grande defesa em cabeceio na linha da pequena área.

Em mais dois chutes, de Teté e Martha Figueiredo, o Ju ficou perto de abrir o placar, mas o 0 a 0 permaneceu até o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo iniciou mais equilibrado, mas novamente as gurias jaconeras foram mais perigosas no ataque. Aos 22 minutos, Martha aproveitou lance na área e finalizou no travessão. No rebote, Bell Silva desviou e Weber voou para espalmar quase em cima da linha. Foi a última grande chance da partida, que acabou sem gols.

- Ficamos mais com a bola, a evolução é natural. Estamos crescendo ano após ano e isso fica perceptível dentro de campo - avaliou a zagueira Bruna Emília.