Juventude goleia o Operário-MS e irá enfrentar o Coritiba nas oitavas da Copa do Brasil sub-17

No primeiro jogo da temporada, deu Juventude. Pela fase classificatória da Copa do Brasil sub-17, o Verdão derrotou o Operário-MS por 6 a 0. A partida aconteceu na tarde desta quarta-feira (25), no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Matheus Rigotti abriu o placar. O atacante ampliou aos 22, quando aproveitou o rebote de seu cabeceio e balançou as redes novamente. Três minutos depois, Yuri foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti, convertido por Bombarba.
O famoso ditado "três vira, seis termina" se concretizou na casa alviverde.
Na etapa final, Rigotti aproveitou a tarde inspirada e cruzou para Messias, que cabeceou e fez o goleiro do Galo buscar a bola no fundo das redes novamente. Filipe Verdi, aos 37, e Roberth, aos 41, finalizaram a goleada jaconera.
Agora, nas oitavas de final, o Papo enfrentará o Coritiba, que eliminou o Avaí por 2 a 0. As datas-base dos confrontos são nas duas próximas semanas, em 3 e 10 de março.
A partir desta fase, os jogos passam a ser de ida e volta, com o mandante definido pelo melhor classificado na fase inicial. Neste caso, o Ju garante a volta em casa pelo saldo de gols.
O técnico interino Euller Borges mandou a campo: Adami; Yuri, Edson Caruaru (Wesley), João Zulian (Matheus Rafael) e Kauã Negri (Vicente Telles); Murilo, Lorenzo Suzin e Lisboa (Nilmar); Bombarba (Messias), Roberth e Matheus Rigotti (Felipe Verdi).