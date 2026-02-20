Juventude estreia diante do Cruzeiro no Brasileirão Sub-20

Filipe Dias segue no comando técnico dos guris alviverdes em 2026. Camila Corso / Agência RBS

Ainda é início de temporada, mas os jovens atletas do Juventude já terão pela frente o segundo grande compromisso do ano. A equipe sub-20 entra em campo neste sábado (21), contra o Cruzeiro, na estreia do Brasileirão da categoria. O confronto inicia às 15h, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte.

Na última temporada, o Papo fez uma grande competição, ficando em oitavo lugar e garantindo vaga às quartas de final, quando foi eliminado pelo Palmeiras. O time mineiro avançou até às semifinais e teve o mesmo fim que o Alviverde: caiu para o time paulista, que se tornaria campeão.

Agora, a equipe chega com novidades, mas com uma ideia bem clara de jogo e um pouco mais experiente. Após a Copa São Paulo 2026, na qual o Verdão foi eliminado na terceira fase, sete jovens passaram a treinar com o time profissional. Dois deles, Gui Teixeira e Miguel, foram negociados ao futebol da Hungria. Com o início do torneio, os atletas retornaram à base para ganhar minutagem.

— Esse processo de subida está ficando cada vez mais natural. Então, a partir do momento que a nossa base consegue jogar grandes competições, o atleta vai começando a ganhar um pouco mais de corpo também para poder pisar no profissional e não ser tão impactante esse último degrau. Estando lá ou cá, é o Juventude que está sendo representado, e a gente precisa estar muito focado naquilo que está ao nosso alcance, que é trabalhar — disse o técnico Filipe Dias, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Para o início da competição, Filipe busca manter uma espinha dorsal para o primeiro de 19 jogos da primeira fase.